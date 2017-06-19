У пропрезидентского движения и его союзников по итогам выборов в Национальном собрании 355 мест. Это меньше, чем обещали прогнозы, но все равно абсолютный максимум.

Полный "Вперед", или Почему французы решили не париться Your browser does not support HTML5 audio

Если эти парламентские выборы в Пятой республике тоже можно назвать жаркими, то лишь в прямом смысле этого слова. В европах сейчас знойно. Термометры зашкаливают за сорок в тени. А что касается градуса собственно политической борьбы, то, оказалось, что во Франции самое прохладное – это как раз и есть отношение избирателей к исполнению своего гражданского долга. Справедливости ради, это совсем не только из-за палящего солнца они решили не париться. Ведь 11 июня оно было более милосердным, а явка и тогда не дотянула даже до 50%. Хотя сейчас она и вовсе скатилась к сорока двум.

Впрочем, после победы движения Макрона невысокая посещаемость – это, пожалуй, самое логичное, что могло произойти на этих выборах. Когда первая очевидна, то и вторая совсем не обязательна. Тем паче, всю неделю, что разделила оба тура, только и разговоров о том, что осталось лишь узнать итоговый счет сокрушительного разгрома. А это, решили многие, можно сделать и не выходя из-под кондиционера. Все же понимали, что команды, по сути, доигрывали. В окружении президента признают, что разочарованы пассивностью соотечественников. Но это проблема одного дня, тем более уже вчерашнего. А у Эммануэля и его команды впереди пятилетка.

Наверное, обидно победить при самой низкой явке с 1987 года. Но у них все-таки есть и иные исторические параллели. Такого парламентского превосходства у хозяина Елисейского дворца не случалось со времен генерала де Голля. А быть в одном ряду с ним для Макрона – это уже самый полный "Вперед, республика". У движения президента и его союзников в Национальном собрании 355 мест. Это меньше, чем обещали прогнозы, но все равно абсолютный максимум.

"Республиканцы" лишились сотни бойцов, получив 125 мандатов. Потери социалистов и вовсе чрезвычайны, хотя и вполне символичны – они сами себя наказали на порядок. В новом созыве их уже не трех, а двузначное число – 34. У "Непокоренной Франции" Жана-Люка Меланшона всего на четыре кресла меньше. Ультраправых только восемь, но они впервые вместе с Марин Ле Пен. А это значит, что скучно здесь точно не будет никому. По крайней мере, она сумеет проявиться на фоне общей массы. Ведь задачу президентского большинства политологи в том и видят, чтобы безропотно и безмолвно поддерживать все инициативы главы государства.

Половина его депутатов – новички в политике. Много юристов, но есть и представители весьма нестандартных занятий, вроде женщины-тореадора, гольфиста, парикмахера, фотографа или теолога. В общем, все профессии нужны, все профессии важны. Тем более, для количества. Для спорткаров это, может, и не предел, но для государственной машины 355 "лошадиных сил" в парламенте – что движок у Феррари. Другое дело, что такую мощь мало иметь в гараже, надо еще уметь ею управлять. И помнить, что во Франции не всегда будет так жарко. А если французов припечет еще и не по Цельсию, они выйдут на улицу. Де Голля, кстати, от этого не спас даже его авторитет.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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