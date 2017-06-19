Полный "Вперед", или Почему французы решили не париться

Впрочем, после победы движения Макрона невысокая посещаемость – это, пожалуй, самое логичное, что могло произойти на этих выборах. Когда первая очевидна, то и вторая совсем не обязательна. Тем паче, всю неделю, что разделила оба тура, только и разговоров о том, что осталось лишь узнать итоговый счет сокрушительного разгрома. А это, решили многие, можно сделать и не выходя из-под кондиционера. Все же понимали, что команды, по сути, доигрывали. В окружении президента признают, что разочарованы пассивностью соотечественников. Но это проблема одного дня, тем более уже вчерашнего. А у Эммануэля и его команды впереди пятилетка.
Наверное, обидно победить при самой низкой явке с 1987 года. Но у них все-таки есть и иные исторические параллели. Такого парламентского превосходства у хозяина Елисейского дворца не случалось со времен генерала де Голля. А быть в одном ряду с ним для Макрона – это уже самый полный "Вперед, республика". У движения президента и его союзников в Национальном собрании 355 мест. Это меньше, чем обещали прогнозы, но все равно абсолютный максимум.
"Республиканцы" лишились сотни бойцов, получив 125 мандатов. Потери социалистов и вовсе чрезвычайны, хотя и вполне символичны – они сами себя наказали на порядок. В новом созыве их уже не трех, а двузначное число – 34. У "Непокоренной Франции" Жана-Люка Меланшона всего на четыре кресла меньше. Ультраправых только восемь, но они впервые вместе с Марин Ле Пен. А это значит, что скучно здесь точно не будет никому. По крайней мере, она сумеет проявиться на фоне общей массы. Ведь задачу президентского большинства политологи в том и видят, чтобы безропотно и безмолвно поддерживать все инициативы главы государства.
Половина его депутатов – новички в политике. Много юристов, но есть и представители весьма нестандартных занятий, вроде женщины-тореадора, гольфиста, парикмахера, фотографа или теолога. В общем, все профессии нужны, все профессии важны. Тем более, для количества. Для спорткаров это, может, и не предел, но для государственной машины 355 "лошадиных сил" в парламенте – что движок у Феррари. Другое дело, что такую мощь мало иметь в гараже, надо еще уметь ею управлять. И помнить, что во Франции не всегда будет так жарко. А если французов припечет еще и не по Цельсию, они выйдут на улицу. Де Голля, кстати, от этого не спас даже его авторитет.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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