Не от мира сего. В эстонском Йыхви озабочены "этнической чистотой" кладбищ

В эстонском городке Йыхви обнаружились желающие устроить национальный конфликт даже за гробовой доской. Как оказалось, их не устраивает мирное сосуществование на местном погосте эстонцев и славян.

Эта история – некая "щепка" на волнах мутного потока русофобии, который набирает силу в Эстонии и время от времени выплескивается на страницы СМИ. В начале лета в волостное управление города Йыхви, который расположен на северо-востоке Эстонии, поступило обращение о необходимости размежевания по национальному признаку могил на местном кладбище. По мнению авторов письма, они совершенно непозволительно перемешались.

Инициаторы обращения мотивируют его "установками Европейского союза и ЮНЕСКО" по сохранению объектов историко-культурного наследия, к которым они относят и местное кладбище. В качестве одного из аргументов приводится то, что стили русских и эстонских захоронений сильно отличаются, что губительно сказывается на облике исторических погостов.

В связи с этим составители петиции требуют хоронить эстонцев и славян на разных участках. Подписи под этим документом поставили около 60 человек, и теперь он является предметом обсуждения как на уровне местной власти, так и на страницах СМИ и в социальных сетях. Пикантности ситуации придает то обстоятельство, что в Йыхви – небольшом городке с примерно 12-тысячным населением, большинство жителей – славяне.

Представители местной администрации сообщили, что со всей серьезностью относятся к подобному изъявлению воли части местных жителей. Однако местное кладбище уже давно является мультикультурным без деления на национальные участки. Изменить подобное положение вещей можно лишь на основании специального решения депутатов волостного собрания. На кладбище, действительно, есть захоронения, имеющие историческое значение, но их всего три. Департамент охраны старины города Йыхви за ними следит и приводит в порядок по мере необходимости.

После прочтения письма радетелей "этнической чистоты" кладбищ возникает несколько вопросов, которые хочется задать тем, в чьих головах родилась эта, мягко говоря, странная идея. В Йыхви достаточное количество семей, где один из супругов является эстонцем, а другой – представителем иной национальности. Что делать их детям, когда родители покинут этот национально-озабоченный социум и отправятся за черту жизни? А еще кроме русских и эстонцев в этой местности проживают армяне, грузины, евреи, а также представители иных национальных групп. Как поступать с ними?

Справедливости ради стоит отметить, что жители Эстонии вне зависимости от их национальности высказывают по этому поводу самые разные мнения. И хотя иные в социальных сетях отмечают, что эстонские надгробные памятники, действительно, отличаются от русских, большинство подобные инициативы не поддерживает. А некоторые даже предлагают отдельно от нормальных людей хоронить "чудаков", к которым, несомненно, относят авторов кладбищенского размежевания.

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония

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