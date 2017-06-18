У Трампа – вопросы к ВТО. Поэтому будущее ВТО – под вопросом

Вашингтон ее в свое время породил. Он ее (Всемирную торговую организацию) может и убить. Если другие страны сочтут, что США всерьез готовы покинуть эту структуру. Пока что верить в это никто не хочет.

Вашингтон все меньше устраивают нынешние правила Всемирной торговой организации. Эксперты называют три причины жесткой позиции Дональда Трампа по отношению к торговым ассоциациям. Во-первых, большая часть торгового дисбаланса США возникла из-за правил ВТО. Кроме того, Вашингтону не нравятся низкие, по сравнению с другими участниками организации, тарифы на импортные товары. Членство в ВТО также налагает ограничения на заключение более выгодных двусторонних торговых соглашений. Из-за этого очень грустит Дональд Трамп. Ведь все эти три причины противоречат планам президента США сделать Америку вновь великой. По крайней мере, его высказывания говорят именно об этом.

Может ли крупнейшая экономика покинуть Всемирную торговую организацию? Теоретически – все в руках Трампа. А практически – новому президенту сложно договариваться с остальным истеблишментом даже в простых вопросах, а в таких стратегических – и подавно. И если будет продолжен курс от глобализации к протекционизму, то на выход из ВТО уйдет немало сил и лет.

Надо отдать должное очередным американским претензиям. Они небеспочвенны. К правилам и нормам организации накопилось много вопросов у всех участников. Не раз возникали требования реорганизовать ВТО и сделать более современную версию, этакую "ВТО 2.0". Но эти попытки стали еще более призрачными на фоне возникновения протекционистских организаций вроде Транстихоокеанского и Трансатлантического партнерств. Многих смущает и неторопливость разрешения споров во Всемирной торговой организации. Такие процедуры могут длиться годами и ни к чему в итоге не приводят. Тот же Вашингтон не соблюдает решение по чрезмерным пошлинам на сталь из Индии. Оспорили это решение еще в 2014 году. И в Белом доме про обязательства эти решения выполнять мягко забыли. Похожая судьба ждет и выигранный европейцами иск по поводу излишних налоговых послаблений концерну Boeing. Слабо верится, что Трамп отступит от своей линии снижения налогов для американских производителей и вдруг перестанет помогать своей авиапромышленности.

Глядя на то, как небрежно США относятся к правилам всемирной торговли, кажется, что выходить из состава ВТО им и не нужно. Если правила выполнять не обязательно, можно рушить систему изнутри. Вашингтон и сам этим занимается, и другим пример подает. Правда, потом ему не нравится, как ведет себя его крупнейший торговый партнер Китай. Но сам ведь воспитывал. Самому теперь и расхлебывать.

Автор Татьяна Голованова, радио Sputnik

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