Brexit на фальстарте? Тереза Мэй хочет, но не может начать переговоры с ЕС

Уйти из ЕС "по-английски", то есть, по-тихому, у Британии явно не получится. Всенепременно будет как полагается: с шумным скандалом и дележкой тарелок. В смысле, взаимными финансовыми претензиями. А ведь ее по-хорошему предупреждали.

Премьер-министр Великобритании подтвердила, что переговоры по выходу Соединенного Королевства из состава Евросоюза начнутся на следующей неделе. А точнее – прямо в понедельник, 19 июня. Переносить их и отклоняться от графика Тереза Мэй не собирается. Об этом, собственно, она предупредила президента Франции Эммануэля Макрона во время встречи в Париже.

Тем не менее, из стран ЕС то и дело звучат призывы к Лондону остаться. Так, министр иностранных дел Дании заявил, что если Соединенное Королевство передумает и захочет быть частью Евросоюза, то Копенгаген горячо поддержит такой сценарий.

Ранее с похожими заявлениями выступали министр финансов Германии, представитель Европарламента на переговорах по Brexit и президент Франции. Эммануэль Макрон, в частности, подчеркнул, что вернуться назад будет проще до завершения переговоров. Однако если Великобритания не пожелает оставаться в составе ЕС, то Франция выступает за максимально быструю и упорядоченную процедуру.

То есть, уйти по-английски у Терезы Мэй пока не получается. Хотя она изо всех сил пытается показать своим согражданам, что у Лондона нет пути назад и Brexit неизбежен.

Впрочем, в британских СМИ уже появились сообщения, что старт переговоров с ЕС могут перенести. Ведь консерваторы до сих пор не объявили о создании коалиции с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии. В этот раз переговоры были отложены из-за пожара в жилом доме в Лондоне и загруженного графика лидеров обеих партий. Так что доживем до понедельника.

Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik

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