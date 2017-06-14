США
14.0614 июня16:31МСК
USD57.03+0.12
EUR63.95+0.18
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Артисты и министры: как заработать на Украине

16:2514.06.2017
(обновлено: 16:26 14.06.2017)
070
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкМестные жители во время открытия фан-зоны к Евровидению-2017 на Софийской площади в КиевеМестные жители во время открытия фан-зоны к Евровидению-2017 на Софийской площади в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
На Украине запрещены практически все популярные (на той же Украине) российские артисты. И что – украинцам не ходить теперь на их концерты? Как бы не так.

Украина – страна неограниченных возможностей. По крайней мере, для предприимчивых людей. И из запретного, но очень сладкого плода очень быстро научились выжимать все соки. Если продавцы книг пока только нащупывают пути доставки украинским книголюбам российской продукции, то турфирмы уже изобрели простой и изящный способ зарабатывать на российских артистах. Тех самых, которых официальные власти внесли во всевозможные "черные списки" и которым запретили пересекать украинскую границу. Но ведь спрос никуда не делся, а дополнительный пиар со стороны политиков и радикалов лишь подогрел интерес. Вот и организовывают туристические фирмы и агентства всех мастей туры в ближайшие государства согласно афише.

На концерт группы "Ленинград", например, в сопредельную Молдову через посредничество одной из одесских фирм съездили четыреста человек. Выступление там же группы "Би-2" заинтересовало около трехсот человек – и это статистика только по одной фирме. А можно еще поехать в Минск на концерт Лепса или Киркорова. Организаторы таких туров с удовольствием принимают заявки на полгода вперед. Интерес к этим артистам не падает, и замены им на Украине пока не предвидится. Хотя Киев ее активно ищет. Вот, например, один из вариантов. 

Замминистра МВД Украины Анастасия Деева
© Фото : МВС Украины
Политолог — о завтраке с замглавы МВД Украины: у Киева "хорошие наставники"

В качестве альтернативы предлагаются юные девы из числа замминистров. Правда, встреча с этими обворожительными созданиями возможна только в случае победы на аукционе  на электронной площадке государственных публичных закупок ProZorro. Так, гражданам Украины предлагается завтрак с замом Арсена Авакова Анастасией Деевой, 25 лет от роду, той самой, которая прославилась своей неформальной фотосессией. А еще посещение театра в компании заместителя министра энергетики 27-летней Натальи Бойко. Стартовая цена этих лотов всего-то сто гривен. На вырученные деньги собираются приобрести аппараты искусственной вентиляции легких для детского института хирургии. Цель весьма благородная. Хотя, вероятно, на нее можно было бы направить деньги и из бюджета. Куда лучше, чем списывать их на разработку танков, которые никак не могут выехать из ангаров. Впрочем, если у правительства нет других ресурсов, приходится эксплуатировать женскую красоту. Не напрасно на странице проекта ProZorro в Facebook утверждается, что "такой концентрации очаровательных реформаторов нет ни в одной стране". Не пропадать же добру.

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
+
Акценты
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена