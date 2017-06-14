Артисты и министры: как заработать на Украине

На Украине запрещены практически все популярные (на той же Украине) российские артисты. И что – украинцам не ходить теперь на их концерты? Как бы не так.

Украина – страна неограниченных возможностей. По крайней мере, для предприимчивых людей. И из запретного, но очень сладкого плода очень быстро научились выжимать все соки. Если продавцы книг пока только нащупывают пути доставки украинским книголюбам российской продукции, то турфирмы уже изобрели простой и изящный способ зарабатывать на российских артистах. Тех самых, которых официальные власти внесли во всевозможные "черные списки" и которым запретили пересекать украинскую границу. Но ведь спрос никуда не делся, а дополнительный пиар со стороны политиков и радикалов лишь подогрел интерес. Вот и организовывают туристические фирмы и агентства всех мастей туры в ближайшие государства согласно афише.

На концерт группы "Ленинград", например, в сопредельную Молдову через посредничество одной из одесских фирм съездили четыреста человек. Выступление там же группы "Би-2" заинтересовало около трехсот человек – и это статистика только по одной фирме. А можно еще поехать в Минск на концерт Лепса или Киркорова. Организаторы таких туров с удовольствием принимают заявки на полгода вперед. Интерес к этим артистам не падает, и замены им на Украине пока не предвидится. Хотя Киев ее активно ищет. Вот, например, один из вариантов.

В качестве альтернативы предлагаются юные девы из числа замминистров. Правда, встреча с этими обворожительными созданиями возможна только в случае победы на аукционе на электронной площадке государственных публичных закупок ProZorro. Так, гражданам Украины предлагается завтрак с замом Арсена Авакова Анастасией Деевой, 25 лет от роду, той самой, которая прославилась своей неформальной фотосессией. А еще посещение театра в компании заместителя министра энергетики 27-летней Натальи Бойко. Стартовая цена этих лотов всего-то сто гривен. На вырученные деньги собираются приобрести аппараты искусственной вентиляции легких для детского института хирургии. Цель весьма благородная. Хотя, вероятно, на нее можно было бы направить деньги и из бюджета. Куда лучше, чем списывать их на разработку танков, которые никак не могут выехать из ангаров. Впрочем, если у правительства нет других ресурсов, приходится эксплуатировать женскую красоту. Не напрасно на странице проекта ProZorro в Facebook утверждается, что "такой концентрации очаровательных реформаторов нет ни в одной стране". Не пропадать же добру.

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik

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