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Правило "Инджирлика": бундесвер – на выход, НАТО – приготовиться?

10:1709.06.2017
(обновлено: 10:19 09.06.2017)
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© AP Photo / Michael SohnПроекция флага Турции в БерлинеПроекция флага Турции в Берлине
© AP Photo / Michael Sohn
Правительство ФРГ приняло решение о выводе немецкого контингента с турецкой авиабазы "Инджирлик", сообщили немецкие СМИ. Решение должен будет утвердить бундестаг. А турки, судя по всему, долго плакать по этому поводу не будут.

Германия выводит своих военных с авиабазы "Инджирлик" в Турции. В ближайшее время они будут переброшены в Иорданию. Это решение принято после безуспешных переговоров в Анкаре главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля. Он так и не смог добиться отмены решения турецких властей, которые ранее запретили депутатам бундестага посетить базу. После этого Габриэль заявил, что Берлин не может допустить дальнейшего дислоцирования своих солдат на территории, закрытой для немецких властей.

Турция обвиняет Германию в том, что та отказалась от выдачи военных, обвиняемым Анкарой в попытке переворота в июле прошлого года, а также активистов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). Может показаться, что требования Турции чересчур категоричны. Но, с другой стороны, Эрдоган давно уже не в ладах с европейцами, недоволен их политикой. Так что еще одно лишнее требование Анкары, отвергнутое Европой, общей картины не поменяет.

Немецкие истребители Торнадо на авиабазе Инджирлик в Турции
© AFP 2017 / Tobias Schwarz/ POOL
Политолог о выводе военных ФРГ с "Инджирлика": это такой "восточный базар"

На авиабазе "Инджирлик" сейчас находятся 260 бундесверовцев: пилоты и обслуга немецкой авиагруппы, которая принимает участие в операции коалиции во главе с США против группировки "Исламское государство"*. Впрочем, как считают турецкие эксперты, масштабы участия немцев в антитеррористической кампании в Сирии и Ираке не стоит преувеличивать. Военный эксперт Билькентского университета в Анкаре, бывший председатель Совета ветеранов Турции Корай Гюрбюз в интервью Sputnik отметил:  "Вывод немецких военных с базы "Инджирлик" никак не отразится на Турции. Не так уж и много этих самых немцев в "Инджирлике". По мне, так надо полностью закрыть "Инджирлик". Уход с базы натовских военных был бы лишь на пользу Турции и укрепил бы безопасность в регионе".

Но конфликт между Берлином и Анкарой гораздо шире, чем кажется на первый взгляд. Это конфликт между Турцией и НАТО. Причем многие турецкие политики считают, что стране нужно выйти из Североатлантического альянса. Вот что, в частности, сказал в интервью Sputnik Догу Перинчек, глава турецкой непарламентской партии Vatan: "НАТО – это организация, которая раскалывает Турцию. Альянс оказывает поддержку тем, кто пытается разделить Турцию. НАТО стоит рассматривать как империалистический пакт. Это и есть причина кризиса. Более того, лидерство США в НАТО порождает кризис внутри самой организации. И этот кризис, в конечном счете, приведет к расколу НАТО".

Возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AFP 2017 / Virginia Mayo
Военный политолог: Турция и НАТО все больше отдаляются друг от друга

Но, с другой стороны, и американцам, судя по всему, Турция в НАТО не очень-то и нужна. По крайней мере, в последнее время об этом открыто говорят не только американские военные аналитики, но и военные Пентагона. За последние годы между США и Турцией сложились отношения, которые можно охарактеризовать как прохладно-неприязненные, говорят эксперты. И недавняя личная встреча Трампа и Эрдогана, судя по всему, разногласий и противоречий не убавила. Одно из свидетельств тому – время личной беседы президентов США и Турции в Вашингтоне. Всего 23 минуты. А ведь обычно словоохотливый Трампа задерживает своих собеседников в Овальном кабинете гораздо более 40 протокольных минут. И этот трамповско-эрдогановский хронометраж тоже о многом говорит. И не только о Гюлене…

По мнению экспертов, проблема для США сейчас не в том, что Турция может выйти из НАТО, а в том, как ее заменить на Ближнем Востоке и в Черноморско-Кавказском регионе. Ведь нужно будет создавать новые базы, инфраструктуру. Где? Хороших мест много. Болгария, Румыния, Грузия… Мой "совет" – лучше всего на Украине. Порошенко будет несказанно рад. Пусть порадуется, тем более что для этого у него не так много поводов.

Владимир Филиппов, радио Sputnik

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