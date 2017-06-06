Как-то очень "вовремя" в американской прессе появился материал о том, что хотя Катар и выдал боевикам миллиард долларов, но сделал это просто скрепя сердце. Дескать, то был выкуп заложников – членов правящей семьи, а не благотворительный взнос.

Так что там все-таки с Катаром? А Вашингтон его знает Your browser does not support HTML5 audio

Сутки прошли, а тот, кто все еще путался в ударении, теперь не ошибется: Катар. Так часто его, пожалуй, еще никогда не склоняли. Хотя в нем самом, похоже, безударных совсем не осталось. Бойкот бьет по всем, кто думал, что имеет счастье жить в одной из самых богатых стран мира. Здесь еще не переполох, но уже и не умиротворенное созерцание собственного величия, блаженство вперемежку с негой и прочими восточными сладостями. Все указывает на то, что соседи все-таки спугнули благодать. Подданные эмирата запасаются водой и провиантом. Их страну обложили так, что если завтра война – это было бы даже естественно. Правда, если бы это был не Катар.

По сравнению с Саудовской Аравией или Египтом он, конечно, слишком мал. Но от этого не менее дорог. В том числе и для США. Поэтому, хоть и выражают идеологи его блокады сочувствие простым его смертным теми же словами, какими они поддерживали "мирную оппозицию" против Мубарака, Каддафи или Асада, но вряд ли они перейдут от этих слов к тому делу. Как и все прочие дела, его они тоже с Дохой иметь не хотят. Тем паче, поди еще найди здесь простых смертных. Шейх на шейхе сидит и шейхом погоняет.

Не случайно же дипломаты Катара в восьми странах арабского демарша еще не начали паковать чемоданы, а в экспертном сообществе уже пошли разговоры о том, когда они вновь вернутся к работе. Возможно, преждевременно. Но это все же признак уверенности в том, что слишком далеко этот конфликт не зайдет. Хотя накануне новость о нем взорвала информационное поле. Они коалицию против йеменских повстанцев соображали дольше. А тут слаженность и отточенность, которой позавидовали бы мастера синхронного плавания.

Их в команде, кстати, тоже восемь. И в Персидском бассейне их действия так же никого не оставляют равнодушным. И так же главные телодвижения все-таки скрыты от глаз. В общем, "хорошо плывет вон та группа в полосатых купальниках". Но, если их вовремя не остановить, то мир может узнать гораздо больше, чем думает. Коль разрыв отношений с Катаром назвали "землетрясением", то жди "афтершоков". Вероятно, и поэтому Вашингтон очень не хочет, чтобы эта история вышла за рамки Залива. Все и так уже в курсе, что Штаты были прекрасно осведомлены о том, что террористов спонсируют и Доха, и Эр-Рияд. Разных, но одинаково кровожадных.

И как-то очень вовремя в американской прессе появляется материал о том, что Катар таки заплатил боевикам миллиард долларов, но это был выкуп заложников – членов правящей семьи, а не благотворительный взнос. То есть, вроде бы и профинансировал экстремистов, но исходя из гуманитарных соображений. Это и есть позиция Соединенных Штатов: чтобы никого не обидеть. Ведь и спустя сутки очевидно только одно: какими бы причинами ни аргументировали арабские страны этот "товарищеский суд" или даже "самосуд", искренни они только у Саудовской Аравии. Поскольку ничто не может быть более искренним, чем борьба за влияние.

А от Эр-Рияда принцип "со мной или с Дохой" – что выбор между жизнью и смертью. И то, что его сейчас поддержали семь государств, говорит о том, что счет 7:0 в его пользу. А то, что от Катара уже требуют капитуляции в виде "дорожной карты" подчинения, доказывает, что есть все-таки в этом мире то, что и за большие деньги не купишь. Еще большие деньги.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!