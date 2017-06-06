США
6.066 июня19:17МСК
USD56.67+0.06
EUR63.78-0.03
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Так что там все-таки с Катаром? А Вашингтон его знает

18:5406.06.2017
0160
© AP Photo / Hassan AmmarВид с воздуха на искусственный остров жемчужина Катара в ДохеВид с воздуха на искусственный остров жемчужина Катара в Дохе
© AP Photo / Hassan Ammar
Как-то очень "вовремя" в американской прессе появился материал о том, что хотя Катар и выдал боевикам миллиард долларов, но сделал это просто скрепя сердце. Дескать, то был выкуп заложников – членов правящей семьи, а не благотворительный взнос.

Так что там все-таки с Катаром? А Вашингтон его знает
Сутки прошли, а тот, кто все еще путался в ударении, теперь не ошибется: Катар. Так часто его, пожалуй, еще никогда не склоняли. Хотя в нем самом, похоже, безударных совсем не осталось. Бойкот бьет по всем, кто думал, что имеет счастье жить в одной из самых богатых стран мира. Здесь еще не переполох, но уже и не умиротворенное созерцание собственного величия, блаженство вперемежку с негой и прочими восточными сладостями. Все указывает на то, что соседи все-таки спугнули благодать. Подданные эмирата запасаются водой и провиантом. Их страну обложили так, что если завтра война – это было бы даже естественно. Правда, если бы это был не Катар. 

По сравнению с Саудовской Аравией или Египтом он, конечно, слишком мал. Но от этого не менее дорог. В том числе и для США. Поэтому, хоть и выражают идеологи его блокады сочувствие простым его смертным теми же словами, какими они поддерживали "мирную оппозицию" против Мубарака, Каддафи или Асада, но вряд ли они перейдут от этих слов к тому делу. Как и все прочие дела, его они тоже с Дохой иметь не хотят. Тем паче, поди еще найди здесь простых смертных. Шейх на шейхе сидит и шейхом погоняет.

Зарубежные страны. Катар
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Охи в Дохе. Соседи объявили Катар "страной-изгоем"

Не случайно же дипломаты Катара в восьми странах арабского демарша еще не начали паковать чемоданы, а в экспертном сообществе уже пошли разговоры о том, когда они вновь вернутся к работе. Возможно, преждевременно. Но это все же признак уверенности в том, что слишком далеко этот конфликт не зайдет. Хотя накануне новость о нем взорвала информационное поле. Они коалицию против йеменских повстанцев соображали дольше. А тут слаженность и отточенность, которой позавидовали бы мастера синхронного плавания. 

Их в команде, кстати, тоже восемь. И в Персидском бассейне их действия так же никого не оставляют равнодушным. И так же главные телодвижения все-таки скрыты от глаз. В общем, "хорошо плывет вон та группа в полосатых купальниках". Но, если их вовремя не остановить, то мир может узнать гораздо больше, чем думает. Коль разрыв отношений с Катаром назвали "землетрясением", то жди "афтершоков". Вероятно, и поэтому Вашингтон очень не хочет, чтобы эта история вышла за рамки Залива. Все и так уже в курсе, что Штаты были прекрасно осведомлены о том, что террористов спонсируют и Доха, и Эр-Рияд. Разных, но одинаково кровожадных. 

Вид с набережной на район Вест-Бэй города Доха, Катар
© РИА Новости / Абдулкадер Хадж
Перейти в фотобанк
Политолог: разрыв связей ряда арабских стран с Катаром – "сложная интрига"

И как-то очень вовремя в американской прессе появляется материал о том, что Катар таки заплатил боевикам миллиард долларов, но это был выкуп заложников – членов правящей семьи, а не благотворительный взнос. То есть, вроде бы и профинансировал экстремистов, но исходя из гуманитарных соображений. Это и есть позиция Соединенных Штатов: чтобы никого не обидеть. Ведь и спустя сутки очевидно только одно: какими бы причинами ни аргументировали арабские страны этот "товарищеский суд" или даже "самосуд", искренни они только у Саудовской Аравии. Поскольку ничто не может быть более искренним, чем борьба за влияние. 

А от Эр-Рияда принцип "со мной или с Дохой" – что выбор между жизнью и смертью. И то, что его сейчас поддержали семь государств, говорит о том, что счет 7:0 в его пользу. А то, что от Катара уже требуют капитуляции в виде "дорожной карты" подчинения, доказывает, что есть все-таки в этом мире то, что и за большие деньги не купишь. Еще большие деньги.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
+
Акценты
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена