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Новый "поход на Крым": громкий провал украинских стратегов

16:0105.06.2017
(обновлено: 16:04 05.06.2017)
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкПобережье Черного моря на закате в поселке Береговое под Феодосией.Побережье Черного моря на закате в поселке Береговое под Феодосией.
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Давайте сложим все составляющие: "водная блокада" Крыма, слухи о якобы размещенных на полуострове ядерных ракетах и поведение радикальных украинских группировок. В сумме ясно вырисовывается вполне определенная политическая технология.

Чем больше Украина "давит" на Крым, тем дальше жители полуострова уходят от Киева. Сначала была транспортная и продуктовая блокада. По официальной версии – за отказ признавать украинскую власть было решено наказать "сепаратистов". Моя же версия происходящего иная: бойцы запрещенного в России "Правого сектора", "Азова" и других "частных армий" засиделись без дела. Чтобы не допустить мародерства в регионах Украины и вооруженных потасовок в Киеве и был придуман масштабный "поход на Крым". Почти полтора года бездельники с оружием, "пассионарии" разных политических течений и неуправляемые активисты перекрывали проезд на полуостров. Год они ограничивались тем, что терроризировали мирных граждан, проезжающих мимо. Но потом вышли из-под контроля – были взорваны опоры линий электропередач. Кто от этого пострадал больше, жители Крыма или приграничных областей Украины – вопрос. Зато власти незалежной отчетливо показали, что не в состоянии управлять незаконными вооруженными формированиями. 

Стела с надписью Крым у пункта пропуска Джанкой на границе России и Украины
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Сейчас, когда начался курортный сезон, Крым, традиционно популярный и любимый и россиянами и украинцами, готовится принять сотни тысяч отдыхающих. Да и на международном уровне ситуация изменилась коренным образом: на полуострове проводятся фестивали, зарубежные туристы посещают его в обход санкций. Все это действует на киевских олигархов как красная тряпка на быка. 

В начале мая начался новый "крестовый поход" на Крым. Очередь дошла до водной блокады. На самом деле строительство в Херсонской области дамбы, которая отрезает полуостров от днепровской воды, мало повлияло на водоснабжение Крыма. Последнее десятилетие Северо-Крымский канал, на котором эту дамбу построили, редко заполнялся и представлял собой полуразрушенный ров. Крымчане давно научились экономить драгоценную влагу, к тому же собираются строить завод по опреснению морской воды. Зато Украина лишилась солидных поступлений в бюджет. Остается только искусственно нагнетать обстановку, поддерживая публикации в подконтрольных СМИ о "засухе" и "голоде" на полуострове. 

А еще можно писать о "размещении ядерных ракет" на территории Крыма. Якобы Россия пытается создать гигантскую военную базу и чуть ли не обнести весь полуостров колючей проволокой. Сообщения появились точно перед майскими праздниками, однако украинцы, которые массово отдыхали в Крыму, убедились, что никаких проблем на самом деле нет.

Президент и основатель организации Центр гражданских инициатив Шэрон Теннисон на встрече с главой администрации Симферополя Геннадием Бахаревым
© РИА Новости / Макс Ветров
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Следующий виток истории с Крымом – идентификация свидомых. В мае этого года на Украине запустили новую технологию: "чей Крым?". Словно по чьей-то команде сверху в социальных сетях на страничках лидеров националистических групп разного масштаба появился призыв "останавливать граждан, спрашивать: "чей Крым?", и по результатам наказывать сепаратистов". Причем отказ отвечать воспринимается как "измена Украине". Так 29 мая в Белгороде-Днестровском Одесской области был избит депутат, представитель болгарской диаспоры Василий Кащи – только за то, что сказал, что "Крым – людской". Инцидент вызвал возмущение и протесты на юге Украины. 

Давайте сложим все эти составляющие, которые практически одновременно стали транслироваться разными информационными каналами: "водная блокада", слухи о якобы размещенных в Крыму ядерных ракетах и поведение проплаченных украинским режимом радикальных группировок. Тут мы увидим стройную политическую технологию, родившуюся где-то в кабинетах администрации президента Украины. 

Заседание Верховной рады Украины
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Какова цель этих усилий? Ведь совершенно ясно, что без Крыма украинским властям гораздо "спокойнее". Не вернулся бы Крым в Россию три года назад – сейчас для Киева это был бы еще один "очаг сепаратизма и неповиновения властям". Каждое обращение к теме полуострова влечет за собой столкновения и беспорядки. Все "блокады" обернулись экономическими потерями именно для Украины. Попытки привлечь Запад к так называемому освобождению полуострова не увенчались успехом. Остались только санкции, да и с ними не все однозначно. Так, ряд европейских стран уже высказались за пересмотр ограничений. 

Крым стал очередным тупиком для украинских политиков. Проигрышем, который они не хотят признать.

Автор Елена Глищинская, радио Sputnik

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