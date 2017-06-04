"Хуже некуда". Эстонские националисты взялись за границу с Россией

Эстонские националисты точно знают, что "Восток – дело тонкое". А восточная граница, то есть с Россией – еще тоньше. Сломать пограничный договор с соседкой – как нечего делать. Но как-то не очень понятно, зачем им это нужно.

Правление парламента Эстонии приняло в производство подготовленный Консервативной народной партией Эстонии (EKRE) законопроект, который предусматривает отказ от ратификации пограничного договора с Россией, а также отзыв подписи под этим соглашением.

Появление этого законопроекта в парламенте Эстонии является продолжением кампании неприкрытой русофобии, которая набирает вес и скорость, подобно снежному кому, катящемуся с горы. В стране в последнее время, пожалуй, не осталось ни одной значимой политической силы, которая бы не отметилась резкими заявлениями в адрес России и попытками сделать жизнь своих русскоязычных жителей еще хоть чуточку сложнее. И если ранее все действия в этом направлении прикрывались разговорами о декоммунизации и десоветизации, то теперь все средства маскировки отброшены. Тезис о том, что главным врагом Эстонии является Россия, представлен открыто и требует реализации в серии конкретных шагов. Одним из них и стал законопроект об отказе от пограничного договора с Россией и отзыве подписи представителя Эстонии под ним.

Член парламентской фракции EKRE Яак Мадисон заявил, что сейчас наиболее подходящее время для денонсации договора и напомнил, что Россия также в 2005 году отозвала свою подпись под пограничным договором.

Необходимо знать о том, что пограничный договор между Россией и Эстонией – своего рода политический "долгострой". Переговоры о нем начались еще в 90-годы прошлого века, а подписывался он и вовсе несколько раз. Впервые это было сделано министрами иностранных дел двух стран 18 мая 2005 года. Но после того как соглашение было внесено на ратификацию в эстонский парламент, к нему депутатами от националистических партий была добавлена преамбула, в которой содержалась отсылка к Тартускому мирному договору 1920 года. Это могло стать, при желании, основой для территориальных претензий Эстонии к России. Что и стало поводом для денонсации подписи России под договором.

Вновь переговоры возобновились в октябре 2012 года по инициативе эстонской стороны. Парламент Эстонии дал правительству право на их ведение. И 18 февраля 2014 в Москве состоялось подписание пограничного договора между Эстонской Республикой и Российской Федерацией. Со стороны Эстонии подпись под соглашением поставил министр иностранных дел Урмас Паэт. Со стороны России – глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Теперь для вступления документа в законную силу его должны ратифицировать парламенты двух стран. Кстати, на ратификацию в парламент России этот договор представлен еще в марте 2015 года. Так что процесс установления границ между Эстонией и Россией находится в стадии завершения, но он серьезно осложнен весьма непростыми отношениями между двумя странами.

Судя по всему, эстонские националисты вновь попытаются этот процесс сорвать, и тем самым еще более обострить взаимоотношения, которые и так уже доведены до состояния "хуже некуда". И в этом консерваторы рассчитывают на поддержку представителей правящей коалиции. Ведь новый лидер Союза Отечества и Res Publica (IRL) Хелир-Валдор Сеэдер недавно также высказывался против пограничного договора между Россией и Эстонией.

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония

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