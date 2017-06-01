Бревно в глазу: Клинтон пытается разглядеть причины проигрыша на выборах

Говорят, что время лечит. Но не всегда. И не всех. Так, Хиллари Клинтон до сих пор не может смириться с проигрышем на выборах. И мучительно ищет удобные для себя объяснения.

Бывший кандидат на пост президента США Хиллари Клинтон занялась психоанализом. На конференции, которая проходила в Калифорнии, она назвала причины своего поражения на президентских выборах. Так, она считает себя жертвой распространенного в ходе предвыборной кампании предположения, что победа ей гарантирована. Можно подумать, что это сделал кто-то назло, а не ее команда и подконтрольные демократам СМИ, которые раструбили на весь мир, что победа у Клинтон в кармане, а голосование – чуть ли не формальность. Да и соцопросы все как один это подтверждали. А истинным мнением американцев, похоже, даже не интересовались.

Вторая причина поражения, по словам Клинтон, заключается в том, что когда она стала кандидатом, Демократическая партия была "на грани банкротства". В то время как Республиканская партия куда успешнее инвестировала в различные политические проекты. Тут снова возникает вопрос: кто довел Демпартию до такого состояния? Не сама ли госпожа Клинтон и ее союзники в руководстве партии? Впрочем, о себе экс-кандидат в президенты США предпочитает не говорить. Она все больше ищет виновных на стороне.

Например, экс-директор ФБР Джеймс Коми – его Клинтон считает чуть ли не главным виновником своего поражения. По словам кандидата от демократов, он с удовольствием делал заявления касательно ситуации со служебной перепиской из личного ящика Клинтон вместо расследования якобы сговора между командой Трампа и Москвой. При этом она ничего не говорит о том, что именно Джеймс Коми настоял на том, чтобы расследование было прекращено, так как в ФБР не увидели причин для возбуждения уголовного дела. То есть, по сути, благодаря Коми, который закрыл глаза на беспечность, а точнее, халатность самой Клинтон в отношении служебной переписки, она была допущена к участию в президентских выборах. С проигрышем на которых до сих пор не может смириться. Хотя прошло уже более полугода. А еще говорят, что время лечит.

Тем временем президент США Дональд Трамп в своем Twitter заявление своей соперницы по избирательной гонке прокомментировал так: "Жуликоватая Хиллари Клинтон теперь винит всех, кроме себя, отказываясь признавать, что она была ужасным кандидатом".

Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik

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