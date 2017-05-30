Вот село!.. Латвия загнала натовцев в место, что прилично и не назовешь

Дорогие гости на новоселье прибыли, а у дома нет крыши. Представляете? Хозяин, конечно, нашелся, говорит: а давайте шашлычки пожарим, тут тяга есть. Но вообще, это приговор. Не в самом хорошем смысле.

Человек так устроен, что сильнее всего краснеет при совершенно незнакомых людях и чужих родственниках. Может, это связано с важностью первого впечатления. И если конфуз какой, то возможности его исправить чрезвычайно сложны. К ближайшему другу на праздник можно заявиться с опозданием на час-другой и со словами "извини, я ничего не купил, вот это выкинь и дай мне чистые, я целый день в ботинках". К маме двоюродного брата жены нельзя опоздать ни на минуту. Обязательно нужно надеть что-нибудь новое и приличное, подарить что-нибудь либо дельное, либо дорогое, а также в течение вечера корчить из себя оппортуниста. А то мало ли что люди подумают.

Самые дорогие гости – это как раз малознакомые и дальние родственники. Или малознакомые дальних родственников. Дорогие в прямом смысле, ибо обходятся дороже всего. Еще если ты сам в дом зазвал таких людей, то тут придется поработать не только над собой, но и над окружающим миром. Чистотой, посудой и яствами не ограничишься. И ручку к двери наконец-то прикрутить, и ковер с пятном подсунуть под диван, и лампочки недостающие ввернуть – в общем, прикрыть все следы собственной безалаберности. Да и принципы в собственном доме прятать от чужих куда сложнее.

Плохо, когда гости опаздывают. Еще хуже, если они вдруг приходят раньше, когда идет сам процесс подготовки встречи на высшем уровне. Неприятно сажать их на кухню или держать в прихожей, подальше от прозаических звуков пылесоса. Но самое плохое – это когда гости пришли вовремя, а ты вовремя не успел. Это приговор.

В Латвии на первом месте сейчас безопасность. А гарантом безопасности выступают солдаты других стран. Сейчас это самые дорогие гости в нашей стране. И в прямом, и в переносном. Год назад приняли решение, что приедет к нам на побывку канадский батальон. Целый год готовились. Новостные ленты чуть ли не ежедневно сообщали: до прибытия канадцев осталось пять месяцев… Натовцы приедут через три… Уже через месяц радостные латвийцы будут встречать… Так мы их тут ждали, так готовились…

Но внезапно выяснились страшные и постыдные вещи. Солдаты прибыли по расписанию, а им негде жить. Казармы не успели построить. А в тех, что есть – ремонт. Министерство обороны их обнадежило. Четыре стены, да даже пять – мы вам обеспечим, говорят. Только из легких материалов, дружественных природе. Вы, говорят, пока временно в палатках поживите, а там будет видно. То есть гости на новоселье прибыли по расписанию, а у дома нет крыши. Представляете? Хозяин, конечно, нашелся, говорит: а давайте шашлычки пожарим, тут тяга есть. Природа, воздух, чувствуйте себя как в доме.

Теперь лица латвийских "патриотов" с красным знаменем цвета одного. Непонятно, куда прятать. Кто под холодную воду, кто в песок пробует. Что о нас натовские люди подумают? Еще поставят диагноз: село. А это практически клеймо.

Но унывать все равно не стоит. Психика должна искать выход. Давайте поищем. Во-первых, солдатам можно объяснить: поскольку Латвия, судя по СМИ и высказываниям политиков – практически зона боевых действий, значит, пусть живут в походных условиях. Лучше будут готовы к самопожертвованию. Во-вторых, палатки, как ни крути, экономят средства: меньше электричества, меньше расход воды. А если у кого-то меньше, значит, у кого-то больше. В-третьих, их проще переставить: ну, скажем, если, например, кусты рядом через некоторое время начнут распространять. В-четвертых, русским будет сложнее дислокацию противника определить. Разве это того не стоит? И вообще: природа, воздух, кусты – наслаждайтесь. Чем не сельский туризм? А если НАТО – то и коров подгоним.

Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия

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