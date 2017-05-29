Взять себя в руки. Меркель пытается прийти в себя после саммита G7

У Ангелы Меркель – стресс за стрессом. Так ведь политика на высшем уровне: саммит НАТО и встреча G7. А "он" не обращает внимания – скорее, отодвигает на задний план. И на друзей нельзя положиться, так как их просто нет. Еще немного, и – что?..

"Это стресс для женщины любого возраста. В голове путаются мысли, очень тяжело прийти в себя. Надо менять свой образ жизни, настраиваться на что-то новое, непривычное. Очень важно в это время научиться жить дальше. Без него". Ангела Меркель после саммитов НАТО и G7 будто тоже прочитала советы психологов для разведенных дам. И лишь одним пренебрегла. Они не рекомендуют залечивать душевные раны алкоголем. Но она после Италии – сразу в Баварию, а там закатила предвыборный фестиваль с местным премьером Хорстом Зеехофером прямо в пивнухе.

А много ли ей надо? И так на взводе. Кружка. Тут ее и понесло. Сейчас говорят, что это была едва ли не фраза века на немецком языке. Ну, после "Мы справимся!". Хотя посыл тот же. "Мы, европейцы, должны взять свою судьбу в собственные руки. Прошли те времена, когда мы могли полностью положиться друг на друга. Я это испытала в последние дни". А что она испытала в эти дни, видело все прогрессивное человечество. Общение с Трампом. Точнее, отсутствие этого общения. Он похвалил Абэ и Трюдо. Отдельно встретился с Макроном. Сел рядом с Мэй. А ее словно не заметил.

После этого она совсем расклеилась. И это ей еще Стаса Михайлова не включали. Как бы она запела тогда? А ведь в Италии бодрилась. После того, как президент США провалил соглашение по климату, гордо так заявила, что это – не "семерка", а один и "шестерка". И только в Мюнхене за бокалом пенного поняла, что "шестеркой" она тоже быть не хочет. А как не хочет, еще пока не поняла. Дело-то непривычное.

Она решила, что все ему скажет, лишь окажется от него подальше, наверное, в тот момент, когда он в Таормине обошелся с ней, как с последним премьером Черногории. Не отпихнул – все-таки дама. Но, опоздав на общий снимок, занял центральное место в первом ряду, бесцеремонно загородив канцлерин. И, когда фотограф избито привлекал внимание лидеров к объективу, ей уже отчетливо слышалось: "сейчас отсюда вылетит Меркель". Тут и сообразила, чтобы оставаться заметной, она должна выглянуть из-за спины Трампа. А чтобы не только на фото, то и выйти.

Лучше до того, как ее попросят. Чтобы, как это обычно у них бывает: мол, это не ты меня бросил, это я тебя бросаю. Хотя он ей на это напомнит, где и в каком состоянии он ее подобрал. В смысле, Вашингтон Германию в 1945-м. А теперь в ней триста тысяч его солдат с атомным оружием. И куда она от них? Что же касается "мы – европейцы" и "собственные руки", так это еще надо разобраться, кто эти – "мы" и откуда эти руки растут. Венгры, например, или чехи, что откровенно пренебрегают командами из Брюсселя. Они тоже "мы". И поляки, что Меркель на дух не переносят. И греки, что так и не забыли ей унижения. И Австрия, которая вот-вот отойдет евроскептикам.

И даже Макрон явно настраивается на собственный лад. Кто там остается? Прибалтика. Ну да. Но мужика-то Меркель хватать все равно не будет. Значит, все придется делать самой. А как, если единственное, что она сделала сама – утопила Германию в мигрантах. Обо всем этом канцлерин сегодня уже подумает на трезвую голову. И не то чтобы вчера она перебрала. Но и в ее случае губит людей не пиво, губит людей вода, которую они привыкли лить на чужую мельницу. Она же, по большому счету, никогда и не правила без Вашингтона.

Главная ошибка "брошенок", говорят психологи – уверенность в том, что во всем виноват он. Это мешает критически отнестись к себе самой. Может, Меркель все-таки стоит обратиться к врачам, коль "друзей" не осталось.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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