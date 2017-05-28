Не дай судье засохнуть! Знаменитого режиссера обвинили в краже воспоминаний

В использовании чужих идей обвиняют многих. Даже нынешнего президента США. Но не всем выставляют претензии на кругленькую сумму. А некоторым "везет": иски просто ходят за ними по пятам.

Тщательнее выбирайте друзей: они могут продать ваши секреты в Голливуд, а вам останется только кусать локти. Именно это и случилось с одним незадачливым гражданином США. Во всяком случае, так говорит он сам – Стивен Каммингс, яхтсмен из Флориды.

В ближайшее время Стивен намерен судиться с Джеймсом Кэмероном и уже даже подал на него в суд. Претензия к легендарному режиссеру – самая серьезная. Кэмерон якобы воспользовался семейной историей Каммингсов и пересказал ее в своем "Титанике". Это история любви на борту печально знаменитого парохода. В фильме 1997 года ее сыграли Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо. В жизни, в 1912 году, в ней участвовали предки флоридского яхтсмена, но не любовники, а супруги. В обоих случаях мужчины погибли, а женщины выжили.

Моральный ущерб от "плагиата" Стивен Каммингс оценил в 300 миллионов долларов плюс потребовал авторские отчисления в размере одного процента от сборов "Титаника". Однако непонятно, почему он выставил счет только Кэмерону. Ведь виновными в воровстве (или "утечке"?) надо признать друзей Стивена, которым он, как признавался сам, рассказывал о родственниках. Ну а что произошло после этих доверительных рассказов, флоридцу, видимо, представляется так. Заявился его приятель на Paramount Pictures – "есть идея", говорит. Окружила его кэмероновская съемочная группа и давай: "Что там было?.. Кто как спасся?.. Каждый лез и приставал…".

Кэмерону не первый год "везет". На персонажей и суды. Помнится, в 2015 году чеченский писатель Руслан Закриев потребовал от него около миллиарда долларов. И тоже через суд, на сей раз не американский, а Александровский районный суд Ставропольского края. Сумма – в три раза большая, чем у Каммингса, – объяснима: для своего "Аватара" Кэмерон будто бы списал 28 эпизодов из романа Закриева "Секретное оружие". Что важно: по словам романиста, в переписке с ним представители Кэмерона "признают совпадение некоторых сцен из фильма". И что же, "куда перечислять миллиард"? Нет, они грозят ответным иском, обвиняя в плагиате самого Закриева. (Александровский районный суд по сей день держит "мхатовскую паузу"…).

Упреки в подворовывании сюжетов получают не только американские звездные режиссеры, но и звездные политики, притом от звезд, а не одних лишь малоизвестных личностей. Так, шутя или шутя только наполовину, высказалась Робин Райт – звезда американского политического сериала "Карточный домик", где главное лицо – "маньяк" из Белого дома. "Он украл все наши идеи для шестого сезона", – заметила режиссер и актриса про нынешнего хозяина Овального кабинета. Вряд ли, конечно, Дональд Трамп будет грозить ответным иском, потому что в конце мая стартует только пятый сезон сериала. Напротив, он мог бы даже выписать Робин Райт благодарственный чек на круглую сумму. Ведь упомянуть Трампа в связке с шестым сезоном – значит, быть уверенным в том, что он еще попрезидентствует, попрезидентствует!..

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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