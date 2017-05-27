Провал "агента Мэри". В Эстонии раскрыли тайну Кремля

В мультфильме "Маша и Медведь" прячутся Кремль и его "зеленые человечки". Просто в лесу этих человечков не видно, замаскировались. Но есть в Эстонии могучие умы и острые глаза. Разглядели.

Есть в Эстонии объединение добровольных защитников отечества, именуемое "Кайтселийт". Этакая "игра в войнушку" для лиц зрелого возраста с ярко выраженным патриотическим подтекстом. И пусть бы себе бегали с автоматами по лесам, да пели у костров военные песни, но тут кто-то из членов столь достославной организации решил проявить себя в роли аналитика. А поскольку согласно мнению всех национально озабоченных граждан враг у Эстонии один – Россия, то и решено было поискать у нее некоторые особенно изощренные способы коварного воздействия на умы местных обывателей.

Думается мне, что озарение в голову этого доморощенного мыслителя пришло, когда он случайно застукал кого-то из своих детей за просмотром в YouTube популярного российского мультфильма "Маша и Медведь". Это было подобно удару молнии, и после него на сайте добровольцев "Кайтселийта" Рropastop.org было опубликовано следующее мнение: мол, этот детский сериал используется Кремлем для распространения "прокремлевской" пропаганды.

Еще дальше пошел другой эстонский псевдоаналитик Прийт Хыбемяги, который опубликовал в издании Eesti Ekspress свои размышления о том, что "Маша и Медведь" – представители "мягкой силы" России плюс гибридная форма незаметно подкрадывающейся идеологической диверсии, а еще и "зеленые человечки", правда, без пятиконечных звезд и красных флагов. И все бы ничего, можно было бы махнуть на подобные странности мышления эстонских добровольцев рукой и списать все на традиционное весеннее обострение. Однако стоит лишь выйти на просторы интернета и поискать подобные исследования на других ресурсах, как на тебя они посыплются, как из рога изобилия.

Хотя лично мне кажется, что эта патологическая нелюбовь к России, как и всякая болезнь, наносит определенный урон организму. В данном случае у заболевших сильно повреждена способность логически мыслить. Ведь если внимательно присмотреться к мультфильму, то выводы можно сделать абсолютно противоположные. Медведь – символ России, с этим никто и спорить не будет, как с фактом научно доказанным. Смотрим мультфильм с любого места, в любой серии, и к какому выводу о Медведе мы приходим? Медведь – существо миролюбивое, музыкальное и даже местами грациозное, любящее порядок, здоровый образ жизни и природу. А вот девочка по имени Маша – это просто чертик в юбке. И надо к этой якобы Маше внимательно присмотреться! Терроризирует она Медведя не по-детски, превращает его аккуратную избушку буквально в поле битвы, а жизнь ему портит просто так, от нечего делать. А он все терпит, на выпады не отвечает и пытается все проблемы разрешить по-хорошему.

Вот тут у меня и рождается политическая аналогия: Маша – это и не Маша вовсе, а скорее всего Мэри, олицетворяющая Запад, отчаянно мешающий жить российскому Медведю. Если бы он в профилактических целях взял и слегка шлепнул эту самую Машу-Мэри по мягкому месту, может быть, и мозги у нее встали бы на свое место, но… Не может Медведь это сделать в силу хорошего воспитания и любви к детям. Не знаю, понравятся ли мои выводы аналитикам с сайта Propastop, но это, как говорится, их дело. Хотя на месте редактора сайта я бы таких аналитиков уволил, не задумываясь, из-за их профессиональной непригодности и категорического нежелания хоть чуть-чуть думать, прежде чем садиться писать.

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!