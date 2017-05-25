Столько стараний, а все зря: европейцы не верят в российскую угрозу

Возможности западной пропаганды колоссальны, но все же не безграничны. Это показал проведенный в ключевых западных странах опрос "Sputnik.Мнения" по поводу вероятности вторжения России в Польшу и Прибалтику.

Жители ключевых стран Евросоюза – Франции, Германии и Италии – не согласны с распространенным в западных политических кругах утверждением, что Россия планирует вторгнуться в Польшу и страны Прибалтики. Таковы данные очередного опроса "Sputnik.Мнения", проведенного старейшей во Франции компанией, занимающейся опросами общественного мнения, IFop для информационного агентства и радио Sputnik. В Италии таковых 69%, в Германии – 60%, во Франции – почти половина (47%). И это несмотря на массированную пропаганду по этому поводу. На протяжении последних нескольких лет о возможной агрессии России на западном направлении слышно из каждого телевизора, утюга и фена. Нагнетанием самой настоящей истерики "широким фронтом" занимаются все, кому "положено": чиновники, политические деятели, ангажированные журналисты и так называемые эксперты. Все они по старинке продолжают ассоциировать Россию с неким обозленным бородатым мужиком в ушанке, который спит и видит въехать на ржавом танке в интеллигентные и камерные европейские города, чтобы разорить эти оазисы процветания, культуры и гуманизма. А затем подчинить своей разрушительной варварской воле.

Тем не менее, пропагандистская машина, как демонстрирует социология, дает сбои. Причем в тех странах где, казалось бы, все "на мази": публика должным образом обработана. Правда, справедливости ради, надо отметить, что в других местах – США и Великобритании – она работает как часы. Но так уж исторически сложилось. В Соединенных Штатах 55% респондентов верит в "коварный план" Москвы по захвату Польши и Прибалтики. В Соединенном Королевстве результаты скромнее – таковых там 43%. Примечательная деталь: чем выше уровень образования у французов, немцев и итальянцев, тем чаще они не согласны с утверждением об агрессивном характере намерений России. Иными словами, профессионально думающие люди способны анализировать не только сферу своих жизненных и рабочих интересов, но и современные политические реалии, отделяя зерна от плевел. И мозги им вправить не так-то просто. Хотя усилий для этого прикладывается даже избыточно.

Впрочем, в НАТО вряд ли прислушаются к настроениям жителей важнейших стран альянса. Демократия демократией, а гешефты гешефтами. Расширение и усиление западного военного блока – это не только политика, но и экономика. И нет ничего слаще освоения все новых и новых бюджетов под прикрытием легенды о российской угрозе. Безопасность населения здесь – вопрос второстепенный. Как известно, год назад Брюссель объявил о развертывании четырех батальонов в Литве, Латвии, Эстонии и Польше. Разумеется, под предлогом защиты этих стран от потенциальной российской агрессии. Но в последнее время в этом регионе все чаще раздаются голоса о деструктивных последствиях такой политики. Люди говорят о том, что их страны в случае большого конфликта в первоочередном порядке станут полем боевых действий с трагическими последствиями для населения. Более того, к примеру, в Чехии и Словакии набирают обороты общественные и политические инициативы по выходу этих стран из НАТО. И это тревожный звоночек для вашингтонских и брюссельских стратегов. Поэтому, следуя элементарной логике, антироссийская риторика на очередном саммите военного блока, который пройдет 25 мая, вряд ли ослабнет. Не потеряют темпов и учения НАТО, которые периодически проходят в странах Прибалтики и Польше.

И все же. Любопытная все-таки вещь – социология, если ей занимаются профессионалы, перед которыми не стоит политических задач. Не так давно все та же исследовательская компания Ifop по заказу агентства и радио Sputnik обратилась к жителям суперсоюзнических для Вашингтона стран Евросоюза – Италии, Германии и Франции с одним простым, но принципиальным вопросом: справились ли США с ролью мирового лидера? Результаты были поразительными – 51% итальянцев считают, что США с лидерской ролью не справились. Этой же точки зрения придерживаются 55% французов и 69% немцев – рекордный показатель! Другое исследование показало, что около трети опрошенных граждан ЕС и США считают Крым неотъемлемой частью России. Все это говорит об одном: возможности пропаганды колоссальны, но не безграничны.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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