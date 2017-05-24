Это уже не "серьезно". Премьер Британии пообещала стране теракты

В стране Ее Величества надо что-то менять. В третий раз с начала века в Великобритании объявлен максимальный уровень угрозы теракта. Премьер-министр Тереза Мэй пытается успокоить население, но у нее получается ровно наоборот.

Ну, это уже совсем не "серьезно". И не только потому, что Великобритания третий раз в этом веке повысила уровень террористической угрозы с "серьезного" до максимального – "критического". А потому, что ее премьер-министр Тереза Мэй признала, что стране это все равно не поможет. "Эта мера, по сути, означает неизбежность новых терактов", – сказала она, полагая, вероятно, что успокаивает сограждан. "Слава Богу, – видимо, теперь должны подумать они, – коль безопасность усиливается, значит – лучше сидеть дома и не высовываться. И то, если по соседству не живут подозрительные личности с не менее подозрительными именами". А они теперь такими кажутся все.

Ведь Салман Абади тоже все свои 22 года тщательно маскировался под порядочного подданного Ее Величества. Хотя, как маскировался. Сейчас говорят, что "имел явные связи с "Аль-Каидой" (террористическая организация, запрещенная в России)", ездил в Ливию на тренировочные сборы боевиков, был под присмотром спецслужб. И даже родственники предупреждали власти Британии об угрозе, которую он представляет. Но ему также приветливо улыбались секьюрити в "Манчестер-арене". Если они вообще попались ему на пути. Он также спокойно, как и его ровесники, прошел на концерт Арианы. И также спокойно их взорвал.

Хотя бомба, по словам экспертов, была большой. И, чтобы вычислить ее, хватило бы элементарной бдительности. Если бы не беспечность. Зрителей даже не проверяли. И он точно знал, что так и будет. Потому что он знает Англию. Родился здесь и вырос. После теракта у Вестминстерского дворца и прошло-то всего два месяца. Но плохое так хочется поскорее забыть. У них получилось. Поэтому только сейчас премьер-министр все-таки поднимает степень опасности выше некуда. И при этом почти гарантирует теракты. В переводе на жизнь это означает, что мы сделаем все, но это бесполезно.

Хотя "критический уровень" для того, ведь, и вводят, чтобы застраховать население от трагического рецидива. А, если Мэй думает иначе, ей надо выпускать на улицы не военные патрули, а сразу медицинские и ритуальные. Наверное, это ее выдают волнение и внутренние переживания. За людей, за страну, за себя, за результаты досрочных парламентских выборов. Они 8 июня. И, кто теперь знает, как срикошетит по ним этот взрыв. Но, может быть, она потому и уверена в неизбежности новых жертв, что знает больше, чем говорит. И это совсем не внушает ей оптимизм.

Вообще, принято считать, что хороший политик отличается от плохого тем, что он врет и ему верят. Если так, то Тереза Мэй и не то, и не се. Вроде бы честно расписывается в собственном бессилии, но народ так не хочет в это верить. Когда в августе 2006 года уровень террористической угрозы повысили до максимума впервые, Салману Абади было 11 лет. Вероятно, эти три дня он даже не заметил. Как и те пять, что повторились в июне 2007 года. Пока неизвестно, сколько продлится чрезвычайный режим сейчас. Но ведь и сейчас в Британии спокойно живут те, кто его перерастет. И, судя по всему, в них Мэй не сомневается гораздо сильнее, чем в британских спецслужбах.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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