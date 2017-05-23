Европа дала команду "газ!". Но Киев все проспал

Киев не может успокоиться – штрафы "Газпрому" выписал, их надо взыскать. Хотя бы взять и наложить арест на российский газ, который течет по украинским трубам в Европу. Только позволят ли это сделать западные кураторы Украины?

У Киева новая идея. Рыть землю носом, но найти несуществующие активы "Газпрома" на Украине. Ничего, что их нет! И ничего, что Москва уже устала отвечать на претензии и разъяснять, что "Газпром" не ведет предпринимательской деятельности в стране. Компания только и делает, что на границе России с Украиной просто передает "Нафтогазу" газ, как купец покупателю – товар. И все! Но Киев же – Фома неверующий. Так что будет искать и днем, и ночью, пока огонь не кончится. Главное же что? Желание. А это уже полдела, полагают в Минюсте Украины. Надо же как-то взыскать с "Газпрома" из пальца высосанные украинскими судами 6,4 млрд долларов. Дело тянется еще с 2015 года, когда "Газпрому" был выписан штраф за якобы непростительно монопольное поведение на Украине. Типа – слишком многое себе позволял. Чего?! Когда?! Это знает только Киев.

Глава украинского Минюста Павел Петренко, судя по настрою, вновь решил сыграть на публику, вторя своим вышестоящим соратникам. Или волшебное ускорение получил – мол, кровь из носу, а найди активы "Газпрома" на Украине. Эксперты, знающие все нюансы дела и взаимоотношений "Нафтогаза" и "Газпрома", предупредили: вполне возможно, что Киев ищет способ устроить все так, что российскому холдингу придется платить за физическое присутствие его газа на территории Украины. Юридические законы в этой стране такие, что служба, которая обязана найти активы для взыскания, может придраться к российскому газу, который бежит по украинским трубам. В результате "Газпром" может столкнуться с тем, что Украина таки объявит о наложении взыскания (то есть ареста) на российский газ, предназначенный для Европы. А потом будет перепродавать его ЕС. Вырученные средства – те самые злополучные 6,4 млрд – положит себе в карман. Правда, есть одна деталь. Прежде чем так "честно" поступить, Киев должен будет посоветоваться со своими кураторами, Брюсселем и Берлином в частности.

Но и это еще не все. Есть еще активы "Газпрома", которые расположены за пределами незалежной. И здесь есть, где развернуться, так как "Газпром" имеет долевое участие во многих европейских предприятиях. Вряд ли Украина упустит такой шанс поживиться. Но опять же, если кураторы позволят. Учитывая, что сейчас Евросоюз свою риторику по отношению к России смягчил, вряд ли усердие Киева придется ко двору Брюсселю и Берлину – крупнейшему покупателю российского газа. Да и "Газпром" не лыком шит, и готов встать на защиту своих активов, если что.

Автор Олег Обухов, радио Sputnik

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