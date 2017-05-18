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Хорошие они ребята. Но не викинги. Морпехи США замерзли у границ России

17:0018.05.2017
(обновлено: 17:04 18.05.2017)
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© AP Photo / Lee Jin-manМорпехи из Южной Кореи и США во время совместных тренировок в Южной КорееМорпехи из Южной Кореи и США во время совместных тренировок в Южной Корее
© AP Photo / Lee Jin-man
Как-то поехали американские морпехи на учения в Норвегию. Учить местных, как сами-знаете-кому противостоять. А дело было весной. А это Норвегия. Короче, у американцев на… эээ… обмундировании молнии от холода не расстегивались... Ну и чему научились?

Американские морские пехотинцы замерзли во время учений в Норвегии, близ границы с Россией. Американские СМИ пишут, что морпехов подвело арктическое обмундирование, которое не выдерживает температуры ниже минус 45 градусов. Учения Joint Viking 2017 прошли в начале марта. В них участвовало около 200 военнослужащих США.

Пишут, что, дескать, не учли, что на сильном морозе влага, исходящая от тела, может замерзать в слоях одежды… Молнии не открывались, пластмасса трескалась… Кошмар! Невольно хочется спеть вслед за Высоцким: "А винтовку тебе, а послать тебя в бой…".

Возникает сразу несколько вопросов. Во-первых, кем и где разрабатывалась, а главное – испытывалась, военная одежда для Арктики? Есть смутное подозрение, что где-то в районе Флориды или Гавайев. Во-вторых, какой умник придумал использовать для арктических реалий материалы, которые априори не выдерживают супернизких температур? Подумать, конечно, об этом как-то не удосужились. В-третьих, морпехи еще, поди, прибыли к российским границам со своими автоматическими винтовками М-16. Могу сказать, основываясь на личном опыте: какие М-16?! При аномальных арктических температурах смазка даже в наших СКС (самозарядный карабин Симонова) замерзает! А уж наше-то стрелковое оружие разрабатывалось с учетом предельно низких температур. В-четвертых, учения в Норвегии не на Россию ли нацелены? Отрабатывают арктический блицкриг?

Американские морские пехотинцы во время учений Cold Response 2016 на военной базе Вернес в Норвегии
© Фото : Royal Norwegian Ministry of Defence/Winnefride Steen, Forsvaret
Эксперт: морпехи США замерзли у границ РФ? Пентагон должен сгореть от стыда

Нисколько не хочу умалять ни американскую армию, ни ее вооружение, но… Если все так, как представлено в американских же СМИ, то вояж морпехов в Арктику явно выглядит комично, а для их руководства это просто фиаско. Какие там боевые задачи!? Тем более, выполнение их. Они там или замерзнут, или станут легкой добычей для белых медведей. Или и то, и другое…

Впрочем, и Наполеон, и Гитлер тоже жаловались на морозы. Дескать, их победили не русские, а пресловутый "генерал Мороз". Даже комментировать не буду. Разумный человек ищет причины ошибок, а глупый пытается найти виновных.

Кстати, доводилось читать в иностранной исторической литературе, что фашисты вполне могли взять Москву в 1941 году. У них все было предусмотрено. Даже топливо, не замерзающее при низких температурах. Но, как назло, в том году зима была аномально холодной – танки и прочая техника не заводилась… Чувствуется, что эта байка сочинена западным иезуитским мышлением. Им даже как-то невдомек, что потеря Москвы не стала бы концом войны, победой Гитлера. Значит, линия фронта проходила бы по Волге, по Уралу, по Сибири, наконец! Такого западные историки представить не могут. Ну как можно мозгами оценить силу духа тех, кого ты не знаешь, презираешь и боишься одновременно?.. И потом. Надо все-таки научиться делать выводы из исторических фактов, явлений и их следствий. А они таковы: Россия в течение тысячи лет иногда проигрывала какие-то сражения, локальные войны. Но это было временным явлением. А заканчивалось все и всегда окончательным разгромом противника. Это исторический факт, а не какие-то "вольно-поэтические" интерпретации истории (я бы даже сказал, "интертрепации"). Впрочем, это так, небольшое лирическое отступление.

Ну, а что замерзшие американские морпехи? Может быть, в следующий раз отцы-командиры их пошлют куда-нибудь южнее. В Ирак, например. Или пошлют в Арктику более подготовленными. Или пошлют куда-нибудь еще…

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

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