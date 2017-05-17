Дорог скандал к выборам: как две немки с бундесвером сражались

Конечно, тут все дело в выборах. Если бы не они, то так бы до сих пор никто и ничего в ФРГ не видел и не слышал. Министр обороны Урсула фон дер Ляйен теперь все валит на генералов. А тем отступать некуда, позади – бундесвер.

Скажется ли скандал в немецкой армии на рейтинге правящего блока ХДС/ХСС? Ведь до сентябрьских выборов в бундестаг осталось всего ничего. Некоторые эксперты говорят, что скажется. Другие кивают на последнюю региональную победу Меркель в родной для ее основного противника Шульца федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

Но все-таки скандал в бундесвере добрался уже до самых верхов немецкой политики. И, вполне возможно, что кто-то попробует использовать эту карту. А вдруг она окажется козырной?

Как уже сообщалось, несколько офицеров создали неонацистскую ячейку. Они планировали теракты, которые хотели выдать за дело рук беженцев. Но проблема оказалась шире, чем несколько военнослужащих. Вернее, давно таковой была…

В ответ на обвинения министр обороны Урсула фон дер Ляйен сказала лишь, что допустила ошибку, не обратив внимания на проблему экстремизма. И переложила всю ответственность на армейское руководство. Она также сказала, что необходимо поднять дисциплину в армии и улучшить политическое воспитание. В рамках этого плана Урсула фон дер Ляйен хочет переименовать армейские казармы, которые до сих пор носят имена летчиков фашистской люфтваффе и генералов вермахта. Действительно, названия армейских казарм имеют достаточно неоднозначные имена. Не только военачальников времен прусского короля Фридриха II и кайзеровской Германии, но и генералов Третьего рейха, в частности, Конрада, Медема…

Хотя существуют Директивы к пониманию и культивированию традиций в бундесвере. Последние приняты в 1982 году. Впервые они появились еще раньше – в 1965 году, через десять лет после образования новых вооруженных сил ФРГ. Значит, уже тогда повод был. И действительно, только по официальным данным, в 1950-е годы на службу в армию были приняты 486 офицеров фашистского вермахта.

И еще. Сейчас, когда скандал уже невозможно скрыть, генеральный инспектор бундесвера Фолькер Викер приказал проверить все казармы. Ранее в одной из них обнаружили атрибутику вермахта… И в этом случае есть сомнения насчет масштабов. В одной ли?..

Конечно, тут все дело в выборах. Если бы не они, то так бы до сих пор никто и ничего не видел и не слышал. Потому что еще много ранее те же СМИ и бывшие солдаты бундесвера рассказывали: в помещениях многих частей вывешены карты Германии в границах 1937 года. Отдельные казармы совсем еще до недавнего времени назывались старыми, можно сказать, третьерейховскими наименованиями "Бреслау" (это нынешний польский Вроцлав), "Померания" (это тоже Польша), "Восточная Пруссия" (это Калининград)…

Многие справедливо говорят, что дело не в бундесвере. Армия лишь отражает общее состояние немецкого общества, его поляризацию, непримиримый водораздел на правых, радикально правых и остальных. И, похоже, немецкие военные, те, что из крайних, ищут в германской истории для себя точку опоры. Как известно, без прошлого нет будущего. Но вот вопрос: каким оно должно быть, это прошлое? И чего от него ждать в будущем? На американцев равняться глупо. Традиций маловато, победы какие-то сомнительные, доктрины, мало проверенные временем. Вспомните хотя бы знаменитый монолог немолодого генерала в поезде из "Семнадцати мгновений весны". Тогда на кого же равняться? Надеюсь, что на армию Фридриха Великого. Или, на самый худой конец, на армию времен Бисмарка. Но ни в коем случае не на Третий рейх! Мы вермахт били. И Берлин брали. Не хочется его брать в четвертый раз. И хотя в этом случае мы там обязательно будем (это не самоуверенность, а элементарное историческое образование), все-таки не хотелось бы. За победы эти приходится платить слишком дорогую цену. Хочется все-таки надеяться, что насчет России немцы теперь уже впитали на веки вечные с молоком и кровью мудрую аксиому: "не замай"…

Согласно опросам, большинство немцев уверены, что именно министр обороны Урсула фон дер Ляйен несет личную ответственность за произошедший в бундесвере скандал. Однако она заявила, что не собирается уходить со своего поста. Фон дер Ляйен поддержала ее подруга и однопартиец – канцлер Ангела Меркель. Насколько она права, покажет время. А объяснит, может быть, "Альтернатива для Германии".

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!