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Бой Дональда и Хиллари: матч-реванш начинается?

14:2516.05.2017
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© AFP 2017 / Angela WeissАмериканский политик, член Демократической партии Хиллари Клинтон в Нью-Йорке. 6 апреля 2017 годаАмериканский политик, член Демократической партии Хиллари Клинтон в Нью-Йорке. 6 апреля 2017 года
© AFP 2017 / Angela Weiss
Хиллари Клинтон официально вернулась в политику. Так американские СМИ расценили объявление экс-кандидатом в президенты США о создании новой политической организации. Причем цель организации совершенно ясна.

Никто и не предполагал, что политические страсти после избрания Дональда Трампа растянутся на долгие месяцы. Думали, пошумят "обиженные" демократы и успокоятся, смирятся с новой реальностью. Жизнь показала обратное: скандалы вокруг 45-го президента США принимают лавинообразный характер. А надуманная, синтетическая тема "российского следа" разрослась до фантасмагорических масштабов, выходящих за пределы разумного. Политический класс в Соединенных Штатах в этом смысле демонстрирует чудеса сюрреализма при самой что ни на есть деятельной поддержке прессы и так называемого экспертного сообщества. Визит Сергея Лаврова в США и его встреча с главой американского государства усилиями СМИ была "сделана" максимально скандальной. Доходило до полного абсурда, когда местные журналисты обвинили Кремль и Белый дом в угрожающем национальной безопасности сговоре из-за того, что на встречу были допущены только личные фотографы переговорщиков, а затем администрация в Вашингтоне не опубликовала официальные снимки. Звучало даже предположение, что российский фотограф мог незаметно разместить подслушивающее устройство в Овальном кабинете. В общем, "несусветный позор" и "интеллектуальная агония", как метко назвала происходящее официальный представитель МИД России Мария Захарова. 

Но этого оппонентам Трампа показалось мало. Газета The Washington Post выступила с бездоказательным тезисом, что Дональд Трамп якобы поделился с главой российского МИДа некой сверхсекретной информацией о запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство". Это, мол, точно известно неким анонимным источникам из числа чиновников. Формулировка, конечно, избитая, но вполне рабочая. Переданные Трампом данные якобы подвергли риску критически важный разведывательный источник, связанный с террористами. В общем, если следовать этой логике – Трамп точно в сговоре с Россией. А может быть, и того хуже – идет у нее на поводу и беспрекословно выполняет инструкции. Авторам таких домыслов совершенно безразлична реальная борьба с радикалами на Ближнем Востоке и в других регионах мира, которая невозможна без реального сотрудничества Москвы и Вашингтона. Кстати, этот факт Трамп признавал еще в качестве кандидата. Но силам, заинтересованным в импичменте нынешнего президента, совсем не до этого. И они, разумеется, не обращают никакого внимания на опровержения, которые следуют из Белого дома и госдепартамента по поводу якобы передачи Лаврову этой самой секретной информации, к которой, дескать, не имели доступа даже высокопоставленные чиновники и сотрудники спецслужб. Напротив, демократы критикуют Трампа и требуют объяснений. А лучше, видимо, публичного покаяния. Мол, грешен, работаю на русских. Бес попутал. 

В расчете на то, что русская карта "сыграет", противники Трампа занимаются откровенным политическим шаманизмом в расчете на реализацию тезиса о самосбывающихся прогнозах. Так, экс-сотрудник АНБ, а ныне профессор Военного колледжа Джон Шиндлер считает, что "русский скандал" Трампа все отчетливей напоминает Уотергейт, который почти полвека назад привел к отставке Ричарда Никсона. Автор этой параллели сравнивает недавнее увольнение директора ФБР Джеймса Коми, под руководством которого бюро расследовало в том числе и мнимые связи Трампа с Россией, с увольнением специального прокурора Арчибальда Кокса, который в начале семидесятых возглавлял расследование Уотергейта. "Раша-гейт". "Москоу-гейт". "Кремлин-гейт". Политологи соревнуются в изобретательности, выдумывая новые актуальные термины. А популярный американский публицист Макс Бут уверенно заявил, что Трамп последовательно ведет себя как человек, которому есть что скрывать. 

В общем, демократы и их идейные сторонники продолжают готовить почву для желанной для них отставки Трампа с помощью обильных словесных интервенций. А вот Хиллари Клинтон тем временем пытается сыграть "матч-реванш", объявив о создании нового движения в поддержку политических кандидатов и правозащитных компаний. На сайте организации с громким названием "Вперед вместе" пафосно говорится, что ее миссия – "продвигать прогрессивные ценности и работать на создание лучшего будущего для грядущих поколений". Пока, впрочем, неизвестно, какое будущее уготовано самой организации. Не исключено, что такое же скандальное, как и фонду семьи Клинтон, который был замешан в целой череде некрасивых историй с пожертвованиями от граждан разных государств, которым Хиллари в бытность главой Госдепа могла оказывать в качестве "благодарности" весомые услуги. Но уж точно президентское кресло для Хиллари Клинтон так и не стало несбыточной мечтой. Оно по-прежнему оказывает на нее магнетическое воздействие. И заставляет действовать в меру сил и талантов.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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