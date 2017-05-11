"Патриот" одноразового действия. США возносят Прибалтику на "седьмое небо"

Главное – на всю жизнь, чтобы от зубов отскакивало, хоть ночью разбуди, запомнить и никогда не путать происхождение угрозы. Она возможна только от русских, даже если вокруг английская речь, а местами, как бывало, снова немецкая. На том стояла, стоит, и стоять будет земля прибалтийская. А на этой земле с лета еще и система ПВО made in USA. Решили в Пентагоне, что только ее здесь и не хватало. Мало им танков, пушек, самолетов. Уже и неуловимый, как небезызвестный Джо, F-35 сразу в двух экземплярах прибыл. Но национал-озабоченные режимы трех стран так слезно и жалостливо просили добавить им Patriotизма, что грех было не уважить.
Опять же момент подходящий – визит министра обороны США Мэттиса в Вильнюс. Здесь на пресс-конференции с президентом Литвы Грибаускайте и порадовал. "Мы дислоцируем ракеты только в качестве оборонительных средств, чтобы обеспечить суверенитет государств", – заявил генерал так, будто не понимает вовсе, что появление на территории государства чужой боевой техники – это и есть нарушение его суверенитета. Впрочем, с него какой спрос, если этого не понимает даже президент этого государства. Она на седьмом небе от счастья. Пусть Patriot туда и не добивает.
Но Мэттис ведь привез ей еще один "подарок". Обещание провести в сентябре параллельно с российско-белорусскими учениями "Запад-2017" собственные, прежде не запланированные, натовские маневры. "Мы намерены продемонстрировать единство альянса, чтобы не возникло никаких недоразумений", – сказал он, сразу породив первое из них. А чем же тогда они здесь занимаются все остальное время, если для демонстрации единства им непременно нужно быть кому-то параллельными?
И вроде они совсем не первые – эти учения в Белоруссии, но, симулируя неподдельный ужас, прибалтийские власти в унисон кричат, что последние. В смысле, на этот раз русские точно их захватят. Разночтения лишь в том, с кого начнут. Тут всяк кулик свое болото хвалит. Но, прежде всего, хвалит русских. Их всего-то и будет на "Западе-2017" 3 тысячи бойцов и 280 единиц техники. В Прибалтике вооруженных иностранцев уже в разы больше. Но все равно страшно. Как татаро-монголам на реке Угре. Тоже ждали нападения русских, да так и спаслись бегством, не дождавшись его.
Что касается ЗРК, то Мэттис говорит, что это лишь на время маневров. Ловко придумано, если учесть, что они здесь не прекращаются. Сам комплекс еще нуждается в специальном спутнике, который с орбиты заранее должен сообщать координаты вражеской ракеты и траекторию ее полета. Это занимает 90 секунд. У С-400, скажем, это происходит в 10 раз быстрее. Ну, это так, к слову. А в принципе Прибалтике такой Patriot очень даже под стать. Ее патриотизм ведь тоже одноразовый, ограниченного действия, и по команде сверху готовый взлететь на воздух. И, что характерно, не вернуться.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.
У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!