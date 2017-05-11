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"Патриот" одноразового действия. США возносят Прибалтику на "седьмое небо"

17:2711.05.2017
(обновлено: 17:48 11.05.2017)
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© РИА Новости . Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкАмериканские ракеты Patriot размещены в ПольшеАмериканские ракеты Patriot размещены в Польше
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Мало в Прибалтике натовских танков, пушек, самолетов. С лета еще и система ПВО made in USA будет: решили в Пентагоне, что только ее здесь и не хватало. Национал-озабоченные режимы трех стран так жалостливо просили, что грех было не уважить.

"Патриот" одноразового действия. США возносят Прибалтику на "седьмое небо"
Если так пойдет, то в школах Прибалтики вскоре на абстрактный вопрос "что вы понимаете под словом "патриот"?" ученики вполне конкретно ответят: американский зенитно-ракетный комплекс, способный поражать российскую воздушную цель на расстоянии до 80 километров. Впрочем, дальность, высота и прочие тактико-технические характеристики ЗРК могут варьироваться в зависимости от модификации и боекомплекта. Их вообще знать необязательно, за это оценку по "любви к родине" не снизят.

Главное – на всю жизнь, чтобы от зубов отскакивало, хоть ночью разбуди, запомнить и никогда не путать происхождение угрозы. Она возможна только от русских, даже если вокруг английская речь, а местами, как бывало, снова немецкая. На том стояла, стоит, и стоять будет земля прибалтийская. А на этой земле с лета еще и система ПВО made in USA. Решили в Пентагоне, что только ее здесь и не хватало. Мало им танков, пушек, самолетов. Уже и неуловимый, как небезызвестный Джо, F-35 сразу в двух экземплярах прибыл. Но национал-озабоченные режимы трех стран так слезно и жалостливо просили добавить им Patriotизма, что грех было не уважить.

Американские ракеты Patriot размещены в Польше
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Эксперт: закупка Польшей восьми Patriot – идеальный вариант для США

Опять же момент подходящий – визит министра обороны США Мэттиса в Вильнюс. Здесь на пресс-конференции с президентом Литвы Грибаускайте и порадовал. "Мы дислоцируем ракеты только в качестве оборонительных средств, чтобы обеспечить суверенитет государств", – заявил генерал так, будто не понимает вовсе, что появление на территории государства чужой боевой техники – это и есть нарушение его суверенитета. Впрочем, с него какой спрос, если этого не понимает даже президент этого государства. Она на седьмом небе от счастья. Пусть Patriot туда и не добивает.

Но Мэттис ведь привез ей еще один "подарок". Обещание провести в сентябре параллельно с российско-белорусскими учениями "Запад-2017" собственные, прежде не запланированные, натовские маневры. "Мы намерены продемонстрировать единство альянса, чтобы не возникло никаких недоразумений", – сказал он, сразу породив первое из них. А чем же тогда они здесь занимаются все остальное время, если для демонстрации единства им непременно нужно быть кому-то параллельными?

Американские ракеты Patriot. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Мнение: США "пытаются балансировать" с размещением Patriot в Прибалтике

И вроде они совсем не первые – эти учения в Белоруссии, но, симулируя неподдельный ужас, прибалтийские власти в унисон кричат, что последние. В смысле, на этот раз русские точно их захватят. Разночтения лишь в том, с кого начнут. Тут всяк кулик свое болото хвалит. Но, прежде всего, хвалит русских. Их всего-то и будет на "Западе-2017" 3 тысячи бойцов и 280 единиц техники. В Прибалтике вооруженных иностранцев уже в разы больше. Но все равно страшно. Как татаро-монголам на реке Угре. Тоже ждали нападения русских, да так и спаслись бегством, не дождавшись его.

Что касается ЗРК, то Мэттис говорит, что это лишь на время маневров. Ловко придумано, если учесть, что они здесь не прекращаются. Сам комплекс еще нуждается в специальном спутнике, который с орбиты заранее должен сообщать координаты вражеской ракеты и траекторию ее полета. Это занимает 90 секунд. У С-400, скажем, это происходит в 10 раз быстрее. Ну, это так, к слову. А в принципе Прибалтике такой Patriot очень даже под стать. Ее патриотизм ведь тоже одноразовый, ограниченного действия, и по команде сверху готовый взлететь на воздух. И, что характерно, не вернуться.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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