Мало в Прибалтике натовских танков, пушек, самолетов. С лета еще и система ПВО made in USA будет: решили в Пентагоне, что только ее здесь и не хватало. Национал-озабоченные режимы трех стран так жалостливо просили, что грех было не уважить.

"Патриот" одноразового действия. США возносят Прибалтику на "седьмое небо" Your browser does not support HTML5 audio

Если так пойдет, то в школах Прибалтики вскоре на абстрактный вопрос "что вы понимаете под словом "патриот"?" ученики вполне конкретно ответят: американский зенитно-ракетный комплекс, способный поражать российскую воздушную цель на расстоянии до 80 километров. Впрочем, дальность, высота и прочие тактико-технические характеристики ЗРК могут варьироваться в зависимости от модификации и боекомплекта. Их вообще знать необязательно, за это оценку по "любви к родине" не снизят.

Главное – на всю жизнь, чтобы от зубов отскакивало, хоть ночью разбуди, запомнить и никогда не путать происхождение угрозы. Она возможна только от русских, даже если вокруг английская речь, а местами, как бывало, снова немецкая. На том стояла, стоит, и стоять будет земля прибалтийская. А на этой земле с лета еще и система ПВО made in USA. Решили в Пентагоне, что только ее здесь и не хватало. Мало им танков, пушек, самолетов. Уже и неуловимый, как небезызвестный Джо, F-35 сразу в двух экземплярах прибыл. Но национал-озабоченные режимы трех стран так слезно и жалостливо просили добавить им Patriotизма, что грех было не уважить.

Опять же момент подходящий – визит министра обороны США Мэттиса в Вильнюс. Здесь на пресс-конференции с президентом Литвы Грибаускайте и порадовал. "Мы дислоцируем ракеты только в качестве оборонительных средств, чтобы обеспечить суверенитет государств", – заявил генерал так, будто не понимает вовсе, что появление на территории государства чужой боевой техники – это и есть нарушение его суверенитета. Впрочем, с него какой спрос, если этого не понимает даже президент этого государства. Она на седьмом небе от счастья. Пусть Patriot туда и не добивает.

Но Мэттис ведь привез ей еще один "подарок". Обещание провести в сентябре параллельно с российско-белорусскими учениями "Запад-2017" собственные, прежде не запланированные, натовские маневры. "Мы намерены продемонстрировать единство альянса, чтобы не возникло никаких недоразумений", – сказал он, сразу породив первое из них. А чем же тогда они здесь занимаются все остальное время, если для демонстрации единства им непременно нужно быть кому-то параллельными?

И вроде они совсем не первые – эти учения в Белоруссии, но, симулируя неподдельный ужас, прибалтийские власти в унисон кричат, что последние. В смысле, на этот раз русские точно их захватят. Разночтения лишь в том, с кого начнут. Тут всяк кулик свое болото хвалит. Но, прежде всего, хвалит русских. Их всего-то и будет на "Западе-2017" 3 тысячи бойцов и 280 единиц техники. В Прибалтике вооруженных иностранцев уже в разы больше. Но все равно страшно. Как татаро-монголам на реке Угре. Тоже ждали нападения русских, да так и спаслись бегством, не дождавшись его.

Что касается ЗРК, то Мэттис говорит, что это лишь на время маневров. Ловко придумано, если учесть, что они здесь не прекращаются. Сам комплекс еще нуждается в специальном спутнике, который с орбиты заранее должен сообщать координаты вражеской ракеты и траекторию ее полета. Это занимает 90 секунд. У С-400, скажем, это происходит в 10 раз быстрее. Ну, это так, к слову. А в принципе Прибалтике такой Patriot очень даже под стать. Ее патриотизм ведь тоже одноразовый, ограниченного действия, и по команде сверху готовый взлететь на воздух. И, что характерно, не вернуться.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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