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Коми отправили "в сад": Такое ФБРРРРР и Белому дому не нужно

17:0710.05.2017
(обновлено: 17:47 10.05.2017)
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© AFP 2017 / Jim WatsonДиректор ФБР Джеймс Коми. 3 мая 2017 годаДиректор ФБР Джеймс Коми. 3 мая 2017 года
© AFP 2017 / Jim Watson
Федеральное бюро расследований результатов работы "руки России" (ФБРРРРР) – так можно было бы преобразовать привычную американскую аббревиатуру при директоре Джеймсе Коми. Который, кстати, сочиняя непрерывно про русских, так ничего и не нашел.

Из классики известно, где, как правило, заканчиваются "комические куплеты". Но бывают исключения. Иной раз "в сад" отправляют самого исполнителя. Ирония административной судьбы при Трампе. Первый Флинн – комом. А второй – Коми. И тоже за "российский след". С той разницей, что экс-советник по нацбезопасности его как бы оставил, а директор ФБР брать его брал, но в толк так и не взял. Как так: след вроде есть, но нигде его нет.

И не в том проблема, что в поисках пресловутой черной кошки в темной комнате он слишком близко подобрался к Белому дому. Именно такой хотели бы видеть причину увольнения Джеймса Коми противники президента США. А в том, что из-за этого он забросил все прочие дела. И все равно так ничего не нашел. Кроме долгоиграющего повода, бесконечного внимания к собственной персоне и более протяжной "р" в аббревиатуре своего ведомства. С некоторых пор оно превратилось в Федеральное бюро расследований результатов работы "руки России". ФБРРРРР.

После инаугурации оно рычит, но не кусает, только на нервы действует. Вся служба практически оказалась "в Коми". Разве это профессионально? Нет. Вот его и уволили за "некомпетентность и неспособность к эффективному руководству". При этом Дональд Трамп в прощальном письме к шефу ФБР ссылается на рекомендации генпрокурора Джеффа Сешнса и его зама Рода Розенстайна. "Федералы" входят в структуру Минюста, а Коми действовал без разрешения вышестоящего начальства. Даже тогда, когда оно было другим. То есть, до смены в Белом доме. Но нынешнее тоже обвиняет его в самоуправстве и превышении полномочий в деле Хиллари Клинтон.

То закрыл его, понимаешь, то открыл, то опять закрыл. В общем, допустил "серьезные ошибки в работе". В США теперь только и разговоров, что так с директором ФБР здесь еще не поступали. Но ведь Обама, уходя, тоже указал ему на дверь "за необдуманное и непредсказуемое поведение во время избирательной кампании". И все посчитали, что поделом. За отставку Коми готовы были проголосовать и демократы, и республиканцы. Но победил Трамп. И Коми был первым, кому он выразил свое расположение. И снова все так и подумали, что в благодарность за нейтрализацию Клинтон.

Сам Коми, наверно, потому и увлекся "российским вмешательством" в американские выборы, чтобы отмыться от обвинений, что главным "вмешателем" был он сам. Не реанимируй он расследование по "электронке" экс-госсекретаря, может, и не Трамп решал бы сейчас его судьбу. И ведь ему многое прощалось. Терпение, очевидно, лопнуло, когда Коми на слушаниях в конгрессе назвал Россию "главной угрозой США", отняв эту прерогативу у Трампа. В смысле, не быть главной угрозой США, а назначать ее. Пресс-секретарь президента Шон Спайсер сразу дал понять, что мухи и котлеты вскоре будут отдельно. Сказал, что ФБР – это совсем не Администрация.

Теперь и Коми – уже совсем не ФБР. Известие об отставке застало его в Лос-Анджелесе во время выступления перед сотрудниками. Говорят, услышав новость, он засмеялся, сочтя ее весьма забавным розыгрышем. Выходит, прав президент на счет его квалификации. Уж директор-то ФБР должен был бы знать, кого отправят "в сад". Весь "комизм" его ситуации в том, что, сочиняя про русских, он так ничего и не "спел". Хотя именно это, как известно из той же классики, и есть "комические куплеты".

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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