От симфобрасса до волынки. Москву поздравляют зарубежные оркестры

Музыканты из Великобритании, Германии, Италии, Новой Зеландии, Сербии, США и Чехии приехали поздравить москвичей с Днем Победы. Их можно услышать на площадях столицы и в московских парках – на "музыкальных пленэрах".

В городском шуме Москвы отчетливо слышны праздничные трубы и барабанные дроби – с 5 мая в столице выступают оркестры из семи стран.

Это – не коммерческие концерты в академических залах и тем более – не выполнение филармонического "афишного плана". Музыканты из Великобритании, Германии, Италии, Новой Зеландии, Сербии, США и Чехии приехали поздравить москвичей с Днем Победы. Так что милости просим в московские парки на "музыкальные пленэры"!

Для них особенно хороша пронзительная волынка, о чем волынщики прекрасно знают, потому и оккупировали более десятка площадок. Оркестр из новозеландского Кайстчерча перемещается аж по шести парковым зонам, в том числе таким любимым и знаменитым, как ЦПКиО им. Горького и "Сокольники". А оркестр волынок из Шотландии плюс Уэльский симфобрасс атаковали целых семь парков, включая Парк Победы, и даже одну площадь – Триумфальную. Итальянцы же решили не ограничиваться только звуками – их команда укреплена флагоносцами, которые потрясают столичную публику искусством "потрясания" флагами. И если в давние времена оно было формой управления войсками, то теперь это – красочный атрибут военных празднеств.

9 мая все флаги и все звуки влились в миллионную московскую колонну "Бессмертного полка" – так что в этом году "Полк" идет по главной улице с оркестром: интернациональным.

Однако не только к нам музыканты и "флаги в гости", есть и российские оркестры, которые точно так же выступают в эти майские дни за рубежом и точно так же присоединяются к шествиям "бессмертных полков" (а они выходят на построения в 90 странах мира). Пример – выступающий на Кипре Образцово-показательный оркестр войск Национальной гвардии России.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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