Русские "медведи" у берегов Аляски: скандала не получилось

Североамериканские военные остудили пыл "активистов", пытавшихся раздуть сенсацию из планового полета российских самолетов близ Аляски. Полет Ту-95 –и Су-35 был "профессиональным и безопасным", заявили они. Но станет ли такая объективная оценка тенденцией?

Полет российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 – знаменитых "медведей" по натовской классификации, а также многоцелевых истребителей Су-35 у берегов Аляски был "профессиональным и безопасным". Об этом заявили в Командовании воздушно-космической обороны США и Канады. В Минобороны России, в свою очередь, сообщили, что полет был плановым. И совершаются они, если кто-то не знает или забыл, в регулярном режиме. Причем происходит это и в Атлантике, и в Арктике, и в районе Черного моря, и в Тихом океане. Кстати, только в апреле российские бомбардировщики на протяжении четырех дней подряд патрулировали международное воздушное пространство неподалеку от Аляски. При этом каких-либо нарушений американского воздушного пространства зафиксировано не было. В общем, сенсации не получилось.

Некоторые американские СМИ ранее, конечно, попытались раздуть "из мухи слона", сделать скандал, по сути, на пустом месте. Хлеб у них такой. Смаковали подробности "перехвата" российской воздушной флотилии истребителями F-22, поднятыми с американской военной базы. Некоторые особо горячие головы утверждали, что Москва, дескать, решилась на очередные провокационные действия и все в таком роде. Североамериканские военные неожиданно остудили чрезмерный пыл таких "активистов". Хотя ранее, к примеру, тот же самый Пентагон в аналогичных или похожих обстоятельствах неоднократно обвинял российских летчиков в опасных маневрах и неквалифицированных, а местами и якобы откровенно провокационных действиях. Сложно сказать, станет ли нынешняя объективная и спокойная оценка появления российских самолетов у берегов Аляски, но при этом строго в международном воздушном пространстве и без вооружения, тенденцией. Было бы, конечно, неплохо. Для элементарной "разрядки", как выражались в прежние времена.

Но дело ведь тут не только и не столько в военных. Оценка решений и действий Минобороны России и его конкретных подразделений – вопрос политический. А в Вашингтоне многие до сих пор предпочитают безрезультатно пытаться разговаривать с Москвой "с позиции силы" и сугубо в критическом ключе. Тут уж не до объективности. Если бы не политическая конъюнктура и не тенденциозность Вашингтона, у российских и американских военных было бы гораздо больше возможностей найти общий язык и выработать оптимальную формулу взаимодействия. Впрочем, в нынешнем глобальном контексте и при учете медленной утери Западом доминирующей роли в мире шансов на это немного. Ну, Вашингтон хотя бы начал признавать собственные ошибки, а не только приписывать их другим. Тоже ведь хотя бы отчасти отрадно. К примеру, американские военные, наконец, по прошествии более чем месяца, констатировали, что в марте нанесли авиаудар по мечети в Сирии, в результате которого погибли свыше 40 человек. Раньше такие признания были делом почти уникальным. И делались в крайних случаях. Зато в отношении геополитических конкурентов обвинения в убийстве мирных жителей фабриковались поточным способом. Да и сейчас фабрикуются.

Впрочем, помимо политиков есть еще и специалисты. К примеру, американский аналитический журнал The National Interest опубликовал статью, в которой опровергает распространенную точку зрения, что Ту-95 – те самые, которые регулярно появляются у берегов Аляски и в других точках Земного шара – безнадежно устарели. Издание указывает, что "медведи" могут преподнести немало сюрпризов потенциальному противнику. И с этим нельзя не согласиться. Самолет активно модернизируется, получает новые системы управления и виды оружия. Не ускользнул от внимания американской стороны и тот факт, что сопровождались российские бомбардировщики истребителями Су-35 впервые. Но анализируется этот факт без истерии, а во вполне здравом, уважительном ключе. Ну, так ведь и бывает: сильных не только боятся, но еще и уважают.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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