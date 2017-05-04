"Руки – уверх!.. Обои!.. Убью!..". Как EBU мирит Киев и Москву

Это нам с рук не сойдет. Нам – это и России, и Украине. В Европейском вещательном союзе решили, что по итогам спора вокруг киевского финала "Евровидения" санкции могут быть введены и против Киева, и против Москвы.

Наконец-то! Украина и Россия снова вместе. Спасибо Европейскому вещательному союзу (EBU) – объединил-таки две страны. Обе виноваты, обе подпадут под санкции. Какие – еще не придумали, но главное – зараз обе!

Помните Лелика из "Бриллиантовой руки", который одинаково громко орал на виноватого и невиновного? "Руки – уверх!.. Обои!.. Убью!..".

Примерно такую роль сыграл теперь глава оргкомитета конкурса "Евровидение" Франк-Дитер Фрайлинг. Свою решительность он объяснил газете ZDF Heute. Говорил, во-первых, о том, что Киев в качестве принимающей "Евровидение" стороны сначала взял на себя обязательство обеспечить выступление абсолютно всех участников, а потом не выполнил его в отношении российской певицы Юлии Самойловой. Во-вторых, Фрайлинг заметил, что Россия не посылала своих представителей на различные заседания, которые проходили в Киеве в преддверии конкурса с начала года. И то, и другое – не просто "плохое поведение", а нарушение устава "Евровидения". Само собой, последует кара. Не сразу, а после конкурса – евровещатели должны посовещаться: что будет больнее всего – денежный штраф, лишение спонсорской поддержки или отстранение провинившихся стран от участия в "Евровидении" сроком до трех лет?..

То, что Киев нарушает регламент конкурса, в EBU было понятно сразу, как только СБУ затянула свою любимую песню: кто был в Крыму, тот ни ногой на Украину (а Самойлова была и не отпиралась). EBU, спасибо ему, даже пытался воздействовать, если не на СБУ, то хотя бы на кого-то из вменяемых киевских организаторов "Євробачення": без толку. Расстроились, конечно, но решили поднажать на Москву. А вдруг она сама все разрулит, и все снова друг другу заулыбаются, и никогда, никогда не будут говорить эти ужасные слова про "политизацию" нашего дорогого "Евровидения"? Увы, эта сладкая евровещательная мечта разбилась об отказ России от участия в конкурсе. Причем EBU, предлагавший как варианты выступление Самойловой "на удаленке" (то есть через спутник в прямом эфире) или замену артистки, нарушал свои же уставные прописи. Но довершил его расстройство отказ России от трансляции "Евровидения", что для Европейского вещательного союза означает ощутимый финансовый убыток. Отсюда и раздражение, и даже злая досада со вспышкой гнева: наказать не одну, а две страны!..

Но может быть, мы имеем дело с хитрым миротворческим планом? Например: наворотить на пустом месте невзгод, от которых Россия и Украина станут в лице европейцев товарищами – хотя бы по несчастью? Ну как-то так. Для начала.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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