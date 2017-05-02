Реклама – двигатель ракеты. Минторг США "продал" свою версию удара по Сирии

"Томагавки" – это вообще-то не его епархия. Но совсем даже не странно, что о них рассуждает министр торговли США. Товар лицом, демоверсия, тест-драйв. Это же все по его департаменту проходит.

Спецслужбам США после откровений министра торговли не мешало бы проверить его на лояльность. Хотя сделать это им стоило сразу после его назначения. А еще лучше – до него. Или даже вместо. Должны же были догадаться, что правильного американца Россом не назовут. Дональд Трамп потому и призвал своего давнего знакомца и делового партнера Уилбура Росса, что каждый раз, встречаясь с ним, может, не вызывая подозрений, приговаривать: "Росс и я, Россия". Тоже ведь зазывает. Или скандирует.

Впрочем, в "росс-ворде" самого министра иное сочетание понятий и смыслов. Например, удар по Сирии у него – это слово из 11 букв и 59 "Томагавков". "Развлечение". Подается к десерту. Так и заявил на международной конференции Аналитического центра Майкла Милкена в Лос-Анджелесе. "После того, как принесли десерт, президент сказал господину Си, что ему нужно кое о чем рассказать, а именно – о запуске ракет. Это было вместо развлечения после ужина". Именно это и должно заинтересовать ЦРУ с ФБР. Получается, Дональд стреляет – Уилбур сдает.

Все и так догадывались, что на этом ужине с Си Цзиньпином залп по авиабазе "Шайрат" был что "комплимент от шефа". Но после откровений его подчиненного все теперь об этом знают наверняка. И Си Цзиньпин тоже. Конечно, развлеклись. Не гольф, правда. Но, во-первых, и там Трамп не всегда в лунку попадает. А во-вторых, это же действительно смешно: из 59 ракет 36 мимо. Председатель КНР, впрочем, юмор оценил не сразу. Он, похоже, до сих пор не понял, где смеяться. Хорошо, что Росс все объяснил.

"Томагавки" – это не его епархия. Но совсем даже не странно, что о них рассуждает министр торговли. Товар лицом, демоверсия, тест-драйв, реклама – двигатель ракеты. Это же все по его департаменту проходит. К тому же 80-летний Росс известен по прозвищу "король банкротства". До Трампа он прославился покупкой и перепродажей за бешеные деньги разоренных компаний. Ему-то не знать, как выгодно можно сбросить "лежалый" товар. А в том, похоже, и была задумка, чтобы впечатлить Си и сделать его если и не другом, который первый обо всем узнает, то, как минимум, соучастником.

Так что Росс не открыл Америку. Другое дело, что назвал вещи своими именами. Снял с этой громкой акции ореол величественности. Тем более что это "развлечение", по его словам, президенту США ну совсем "ничего не стоило". Бизнесмену из списка Forbes, наверное, виднее. 86 миллионов – во столько обошлась бюджету "забава" Трампа, это же такая мелочь, когда речь может идти о миллиардах. Прежде всего, ведь именно на них нацеливается Вашингтон в своих отношениях с Пекином.

Хотя министр, пожалуй, имел в виду не финансовый эквивалент удара. И даже не тротиловый. А морально-психологический. Все-то думали, что это важное геополитическое решение. И сам Трамп так думал. Признался, что оно далось ему чрезвычайно трудно. Однако, если верить Россу, то Трампа можно поздравить. Словами булгаковского Коровьева Жоржу Бенгальскому: "поздравляю вас, гражданин, соврамши!". И, что характерно, тот ведь тоже был "знакомый всей Москве конферансье", любитель поразвлечься. Но самое убойное развлечение получилось тогда, когда ему "в два поворота" оторвали голову. Потом приделали обратно. Но больше он так не шутил.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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