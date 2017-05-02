Эстония проведет границу с Россией. Неофициально

Эстония начинает обустройство сухопутных и водных границ с РФ. На воде – буи с грозными надписями. На суше – полноценное заграждение плюс охранные системы. А самое интересное – что линия границы официально еще не определена. Будет интересно.

Эстония самым серьезным образом обустраивает границу с Россией, вкладывая в ее оборудование немалые средства, хотя между двумя странами до сих пор нет действующего договора, четко устанавливающего прохождение этой разграничительной линии.

Департамент полиции и погранохраны совместно с Департаментом водных путей сообщения займется демаркацией пограничных вод между Эстонией и РФ, сообщили в пресс-службе ведомства.

Буи с предупреждающими надписями будут установлены на расстоянии от 50 до 200 метров от границы. Находиться в этой акватории будет запрещено. Однако, по словам сотрудника Бюро интегрированного управления границей Департамента полиции и пограничной охраны Аймара Кесса, речь идет все-таки не о разметке эстонско-российской границы, а об обозначении территории таможенного режима.

Пограничники Эстонии планируют разметить акваторию всех пограничных озер – Чудского, Теплого и Псковского – и Нарвского водохранилища. На эти цели в бюджете страны заложена сумма в 74 млн евро.

Кроме этого, на границе с Россией, длина которой составляет почти 339 километров, будет установлена специальная охранная система, построено заграждение и создана патрульная тропа. В дополнение к пограничной полосе будет оборудована патрульная дорожка шириной два метра и контрольно-следовая полоса шириной до восьми метров, будут также установлены преграды для животных, шлагбаумы, пограничные столбы, предупреждающие знаки и освещение.

Для пересечения рек и ручьев, а также для передвижения по заболоченным местам для пограничных патрулей построят мосты и мостки. В зависимости от особенностей участков границы при необходимости будут установлены и другие дополнительные элементы для более эффективной ее охраны. Эстония намерена в основном завершить строительство границы с Россией в год 100-летия независимости государства, то есть, к 2018 году.

Катализатором процесса обустройства границы послужила история с задержанием сотрудниками ФСБ России в 2014 году главного специалиста в области борьбы с терроризмом Департамента полиции безопасности МВД Эстонской Республики майора Эстона Кохвера. Он был задержан с оружием и большой суммой денег. Предметом спора между пограничными службами государств стал вопрос: на чьей территории в момент задержания находился сотрудник эстонской спецслужбы?

Напомним, что договор об эстонско-российский границе был подписан еще 5 марта 1999 года. В 2005 главы российского и эстонского МИД Сергей Лавров и Урмас Паэт подписали официальный договор о границе между двумя странами. Однако эстонский парламент при ратификации договора включил в документы положения, которые не были предусмотрены первоначальным текстом: преамбулу, содержащую ссылки на утративший силу Тартуский мирный договор 1920 года между Эстонией и Советской Россией. Москва расценила это как возможность предъявлять в будущем территориальные претензии к России, и подпись РФ под договором была отозвана. По прошествии девяти лет к теме договора вернулись вновь, и 18 февраля 2014 года главы МИД России и Эстонии Сергей Лавров и Урмас Паэт подписали в Москве договоры о российско-эстонской государственной границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах.

Однако эти договоры до сих пор не ратифицированы парламентами Эстонии и России, а значит, не вступили в силу. И хотя абсолютно очевидно, что подписав эти документы, оба государства разрешат давнюю проблему, значительно омрачающую их двусторонние отношения, прогресса в этом вопросе пока ждать не приходится. Скорее всего, дело сдвинется с мертвой точки только в случае общих подвижек в межгосударственных отношениях в сторону их улучшения.

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония

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