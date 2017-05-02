Эстония проведет границу с Россией. Неофициально

Эстония самым серьезным образом обустраивает границу с Россией, вкладывая в ее оборудование немалые средства, хотя между двумя странами до сих пор нет действующего договора, четко устанавливающего прохождение этой разграничительной линии.
Буи с предупреждающими надписями будут установлены на расстоянии от 50 до 200 метров от границы. Находиться в этой акватории будет запрещено. Однако, по словам сотрудника Бюро интегрированного управления границей Департамента полиции и пограничной охраны Аймара Кесса, речь идет все-таки не о разметке эстонско-российской границы, а об обозначении территории таможенного режима.
Пограничники Эстонии планируют разметить акваторию всех пограничных озер – Чудского, Теплого и Псковского – и Нарвского водохранилища. На эти цели в бюджете страны заложена сумма в 74 млн евро.
Для пересечения рек и ручьев, а также для передвижения по заболоченным местам для пограничных патрулей построят мосты и мостки. В зависимости от особенностей участков границы при необходимости будут установлены и другие дополнительные элементы для более эффективной ее охраны. Эстония намерена в основном завершить строительство границы с Россией в год 100-летия независимости государства, то есть, к 2018 году.
Катализатором процесса обустройства границы послужила история с задержанием сотрудниками ФСБ России в 2014 году главного специалиста в области борьбы с терроризмом Департамента полиции безопасности МВД Эстонской Республики майора Эстона Кохвера. Он был задержан с оружием и большой суммой денег. Предметом спора между пограничными службами государств стал вопрос: на чьей территории в момент задержания находился сотрудник эстонской спецслужбы?
Однако эти договоры до сих пор не ратифицированы парламентами Эстонии и России, а значит, не вступили в силу. И хотя абсолютно очевидно, что подписав эти документы, оба государства разрешат давнюю проблему, значительно омрачающую их двусторонние отношения, прогресса в этом вопросе пока ждать не приходится. Скорее всего, дело сдвинется с мертвой точки только в случае общих подвижек в межгосударственных отношениях в сторону их улучшения.
Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония
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