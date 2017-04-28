ПРО счет. США доказали Корее свою дружбу, запросив за нее миллиард

Явление, в общем-то, известное: один авторитетный товарищ предлагает защиту от другого со словами: "а теперь вы будете платить мне". В НАТО, например, такому подходу Трампа уже не удивляются. Правда, пока и не платят.

Как бы ни хотелось Дональду Трампу быть оригинальным с тремя авианосцами, атомной субмариной и системой THAAD, а у него и здесь все свелось к примитивной формуле кооператора. Хотя Сеулу казалось, что мчатся Штаты на его спасение не в службу, а в дружбу. Но ведь так и есть. Это же не служба, а дружба дружбой – табачок врозь. Президент США заявил, что собирается выставить Южной Корее счет на миллиард долларов за американскую ПРО на ее территории. Как он сказал, если Сеул заплатит, это будет "уместно". Еще бы. Миллиард – это всегда уместно.

Другое дело, что корейцы, может быть, и трусоваты – с таким-то соседом – но не глупы. И они прекрасно понимают, что вся это хваленая система THAAD в случае чего, пусть и с противоракетами, но все равно – как пальцем в небо. А боевые действия-то развернутся на земле. А как развернутся, Пхеньян показал в день своих Вооруженных сил. Это были самые масштабные в истории страны военные учения с артиллерией, авиацией, ВМФ, подводными лодками, Ким Чен Ыном. Ядерного испытания, правда, так и не провели. Но чтобы испортить южанам жизнь, можно обойтись и без него. У КНДР же еще и армия с резервистами миллионов на пять потянет.

И какой прок тогда от этой, как рекламирует ее Трамп, "феноменальной" техники. Штуковина, конечно, серьезная, заатмосферная. Берет баллистические ракеты любой дальности. Но воевать ею с северокорейским патриотизмом – что забивать гвозди планшетом. К тому же, если разобраться – а в Сеуле, похоже, начинают что-то подозревать – Пентагону это ПРО нужно здесь как минимум не меньше, чем Корее. По крайней мере, это совсем не в ее стратегические планы входит сдерживание Китая и России. Так что, это большой вопрос, кто кому приплачивать должен.

В министерстве местной обороны, например, не сомневаются, что США. "Бремя по установке и эксплуатации THAAD должны нести Соединенные Штаты", – ответили там притязаниям Трампа. Иными словами, если корейцы сразу не поняли, с кем имеют дело, то сейчас им самое время вспомнить, кем он был до того, как стал президентом. И прикинуть, от чего они больше теряют: от угрозы с севера или от защиты от нее. Ведь кроме миллиарда Трамп собирается пересмотреть или совсем избавиться от "этого ужасного" – стилистика автора сохранена – торгового соглашения с Сеулом. Сказал: сразу, как только разберется с NAFTA. В смысле, с Канадой и Мексикой.

А вот это уже похоже на шантаж. Или даже на рэкет. Так же обычно называют явление, когда один бандит предлагает защиту от другого словами: "а теперь вы будете платить мне". В НАТО, например, такому подходу Трампа уже не удивляются. Правда, пока и не платят. Но его б воля, он бы брал деньги и за встречи с мировыми лидерами, и с ООН, и с ИГИЛ (террористическая группировка запрещена в РФ – ред.), и с защиты климата. Должна же и ему быть какая-то польза от всего этого. Иначе-то не привык. А коль так, может, стоит сброситься всем миром, да и заплатить, чтобы отстал.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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