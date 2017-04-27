Украина все ближе к "безвизу". Благодаря Януковичу

Нынешним властям Украины достался почти выполненный план получения безвизового режима. Но даже в этих условиях они до сих пор не могут довести дело до конца.

"Безвиз" для Украины когда-то все-таки будет. И он с каждым днем все ближе и ближе, традиционно пообещал Петр Порошенко. На встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко он заявил, что послы Евросоюза приняли положительное решение о предоставлении Украине безвизового режима. Это, конечно, пока ничего не значит – впереди еще много стадий, послы – не министры, а решение о либерализации визового режима – не "безвиз", пока его не утвердит Совет Евросоюза и не подпишут в Европейском парламенте президенты ЕП и Совета ЕС.

Но звучит хорошо: наводит украинцев на мысль, что уже совсем скоро они смогут просто взять и поехать в Европу. Почему-то именно ради этого они готовы выходить на Майданы, устраивать перевороты и вообще вести себя непотребным образом.

Это было актуально и во времена прошлой власти. И, более того, Виктор Янукович приложил немало усилий и провел всю необходимую подготовительную работу, чтобы стало понятно: "Украина – це Европа". План действий появился еще семь лет назад. Замешан в этом был тот самый Пол Манафорт, который засветился и в избирательной кампании нынешнего президента США Дональда Трампа, а тогда был консультантом украинского президента. Администрация Януковича приняла немало законов, которые были необходимы для получения вожделенного "безвиза". Законодательство в области борьбы с коррупцией привели в соответствие с конвенцией ООН, добавили новые понятия в уголовный кодекс. И, как отмечают украинские эксперты, к 2013 году наибольшую часть плана уже выполнили.

Но как-то не увязались в сознании граждан сближение с Европой и президент Янукович. Хотя если бы только в его устранении было дело, то украинцы ездили бы в ЕС без виз, наверное, еще с лета 2014 года. По какой-то причудливой логике, свергая прошлую власть, они требовали ровно того же, что она и делала. Да, поводом стало то, что соглашение об евроассоциации затормозилось. Но не потому ведь, что власти решили изменить курс, а потому, что, напротив, хотели выторговать наиболее выгодные условия. Но на двух стульях им усидеть не удалось, пришлось уступить место более изворотливым последователям. Им, кстати, достался почти выполненный план получения безвизового режима, но даже в этих условиях они до сих пор не могут довести дело до конца.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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