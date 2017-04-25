США
25.0425 апреля14:09МСК
USD55.85-0.23
EUR60.79-0.05
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Те же плюс Иванка. Дочь президента США едет к фрау канцлерин

13:5425.04.2017
0140
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisДочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп приветствует членов израильской делегации в Восточном зале Белого дома в ВашингтонеДочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп приветствует членов израильской делегации в Восточном зале Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Сколько слов сказано о том, что мужчины управляют миром из рук вон плохо. Развязывают войны, преследуют конкурентов, устраивают революции. Может, пора женщинам брать в свои руки судьбы человечества? Внимание на Берлин: там сейчас проходит форум "Женской двадцатки".

"Началом прекрасной дружбы" может стать встреча дочери и помощника президента США с Ангелой Меркель в рамках предстоящей поездки Иванки Трамп в Германию. На это надеются американские СМИ и некоторые эксперты. Тем более, фрау канцлерин пригласила заморскую гостью лично. Так сказать, в эксклюзивном порядке. В Берлине проходит форум "Женской двадцатки", а также ряд приемов в честь этого события. Такого рода идея в широкий политический обиход была введена не так давно – всего два года назад. Проект пилотный. Раньше ведь никаких женских форумов "двадцатки", "восьмерки", "семерки" или других крупных международных форматов не было. И вот – решили попробовать. Говорить в Берлине будут о женском предпринимательстве и системе государственного управления. Темы, что и говорить, серьезные. Но ведь и участники – не абы кто. Ангела Меркель, похоже, решила встроиться в ряды пионеров, новаторов и вызвать особые симпатии представительниц прекрасного пола. То ли потому, что уверена в своем "четвертом разе" в качестве главы правительства, то ли, наоборот, от неуверенности. А может быть, дамы-политики решили за закрытыми дверями поделиться опытом и пообсуждать наиболее эффективные способы быть шеями. Теми самыми, которые управляют головами политиков-мужчин. К примеру, мужей или отцов. Как знать. 

В любом случае – событие в своем роде неординарное, хотя уже и третье по счету. Сколько ведь слов сказано о том, что мужчины управляют миром из рук вон плохо. Постоянно развязывают войны, преследуют своих конкурентов, устраивают революции, занимаются прочими непотребными вещами, которые приводят к страданиям миллионов. При этом, дескать, мужчины удовлетворяют свои чрезмерно разросшиеся амбиции и не более того. Может быть, пора женщинам брать в свои руки судьбы человечества? Историю с амазонками можно не учитывать. Давно было, да и вообще это из раздела "древнегреческая мифология". В общем, можно попробовать сделать первые шаги. Для Иванки Трамп, кстати, этот визит тоже нестандартный: поедет она на чужбину без папы. И это впервые. Ранее дочери президентов за границу в самостоятельном режиме не выезжали. Но семейство Трамп ведь, как известно, ломает американские политические устои и традиции, некоторые из которых представляют собой рудименты давно ушедших эпох. И дают основания критикам говорить о заскорузлости системы. Один пример с выборщиками чего стоит. В общем, перед Иванкой Трамп открывается большой горизонт для активности и политического творчества. Тем более, во время визита Ангелы Меркель в США и ее встречи с Дональдом Трампом было немало накладок. Причем не только с рукопожатием. Главная накладка – непонимание, разная точка зрения на проблему миграции и финансирования НАТО. Вашингтон буквально заставляет Европу "отстегивать" на коллективную и ее собственную безопасность гораздо большие, нежели в "обамовские" годы, суммы. Та сопротивляется. Может быть, Иванке удастся убедить женскую часть европейского политикума в необходимости раскошелиться. И она, так же, как и ее отец, запишут это себе в актив. 

Впрочем, в программе пребывания Иванки в Германии есть один вызывающий тревогу пункт. Хорошо известно, сколь большое влияние она имеет на президента США. Не менее хорошо известна и ее впечатлительность, которая подтолкнула главу государства ударить по правительственным силам в Сирии, которые якобы травят население ядовитыми веществами. Ни Иванка Трамп, ни ее папенька тогда не стали разбираться в деталях и искать доказательства вины Дамаска. В Берлине она должна посетить Мемориал жертвам Холокоста. И такое посещение явно не будет "легкой светской прогулкой" – со слишком страшными событиями связано это место. Остается надеяться, что Иванка, впечатлившись увиденным, не посоветует отцу наказать причастных к той чудовищной трагедии. Пусть уже и сменились поколения. Тогда ведь не женский, а уже "большой", основной саммит "двадцатки" может не состояться. Проводить негде будет.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
+
Акценты
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена