Те же плюс Иванка. Дочь президента США едет к фрау канцлерин

Сколько слов сказано о том, что мужчины управляют миром из рук вон плохо. Развязывают войны, преследуют конкурентов, устраивают революции. Может, пора женщинам брать в свои руки судьбы человечества? Внимание на Берлин: там сейчас проходит форум "Женской двадцатки".

"Началом прекрасной дружбы" может стать встреча дочери и помощника президента США с Ангелой Меркель в рамках предстоящей поездки Иванки Трамп в Германию. На это надеются американские СМИ и некоторые эксперты. Тем более, фрау канцлерин пригласила заморскую гостью лично. Так сказать, в эксклюзивном порядке. В Берлине проходит форум "Женской двадцатки", а также ряд приемов в честь этого события. Такого рода идея в широкий политический обиход была введена не так давно – всего два года назад. Проект пилотный. Раньше ведь никаких женских форумов "двадцатки", "восьмерки", "семерки" или других крупных международных форматов не было. И вот – решили попробовать. Говорить в Берлине будут о женском предпринимательстве и системе государственного управления. Темы, что и говорить, серьезные. Но ведь и участники – не абы кто. Ангела Меркель, похоже, решила встроиться в ряды пионеров, новаторов и вызвать особые симпатии представительниц прекрасного пола. То ли потому, что уверена в своем "четвертом разе" в качестве главы правительства, то ли, наоборот, от неуверенности. А может быть, дамы-политики решили за закрытыми дверями поделиться опытом и пообсуждать наиболее эффективные способы быть шеями. Теми самыми, которые управляют головами политиков-мужчин. К примеру, мужей или отцов. Как знать.

В любом случае – событие в своем роде неординарное, хотя уже и третье по счету. Сколько ведь слов сказано о том, что мужчины управляют миром из рук вон плохо. Постоянно развязывают войны, преследуют своих конкурентов, устраивают революции, занимаются прочими непотребными вещами, которые приводят к страданиям миллионов. При этом, дескать, мужчины удовлетворяют свои чрезмерно разросшиеся амбиции и не более того. Может быть, пора женщинам брать в свои руки судьбы человечества? Историю с амазонками можно не учитывать. Давно было, да и вообще это из раздела "древнегреческая мифология". В общем, можно попробовать сделать первые шаги. Для Иванки Трамп, кстати, этот визит тоже нестандартный: поедет она на чужбину без папы. И это впервые. Ранее дочери президентов за границу в самостоятельном режиме не выезжали. Но семейство Трамп ведь, как известно, ломает американские политические устои и традиции, некоторые из которых представляют собой рудименты давно ушедших эпох. И дают основания критикам говорить о заскорузлости системы. Один пример с выборщиками чего стоит. В общем, перед Иванкой Трамп открывается большой горизонт для активности и политического творчества. Тем более, во время визита Ангелы Меркель в США и ее встречи с Дональдом Трампом было немало накладок. Причем не только с рукопожатием. Главная накладка – непонимание, разная точка зрения на проблему миграции и финансирования НАТО. Вашингтон буквально заставляет Европу "отстегивать" на коллективную и ее собственную безопасность гораздо большие, нежели в "обамовские" годы, суммы. Та сопротивляется. Может быть, Иванке удастся убедить женскую часть европейского политикума в необходимости раскошелиться. И она, так же, как и ее отец, запишут это себе в актив.

Впрочем, в программе пребывания Иванки в Германии есть один вызывающий тревогу пункт. Хорошо известно, сколь большое влияние она имеет на президента США. Не менее хорошо известна и ее впечатлительность, которая подтолкнула главу государства ударить по правительственным силам в Сирии, которые якобы травят население ядовитыми веществами. Ни Иванка Трамп, ни ее папенька тогда не стали разбираться в деталях и искать доказательства вины Дамаска. В Берлине она должна посетить Мемориал жертвам Холокоста. И такое посещение явно не будет "легкой светской прогулкой" – со слишком страшными событиями связано это место. Остается надеяться, что Иванка, впечатлившись увиденным, не посоветует отцу наказать причастных к той чудовищной трагедии. Пусть уже и сменились поколения. Тогда ведь не женский, а уже "большой", основной саммит "двадцатки" может не состояться. Проводить негде будет.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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