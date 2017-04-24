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Нездоровый интерес: разведка ФРГ подглядывала за "своими ребятами"

18:2224.04.2017
(обновлено: 18:25 24.04.2017)
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© AP Photo / Herbert KnosowskiШтаб-квартира внешней разведки Германии (BND)Штаб-квартира внешней разведки Германии (BND)
© AP Photo / Herbert Knosowski
Немецкая разведка испытывала, оказывается, большой интерес к Интерполу. А заодно – к Европолу. То есть, в любом случае – к своему "полу". И это уже не провал, а рецидив. Любит она это дело – подглядывать за своими.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

Нездоровый интерес: разведка ФРГ подглядывала за "своими ребятами"
А немецкая-то разведка – совсем не промах. Опять попала. И снова – в переплет. Не отвертеться. Вот они, как говорится, пальчики. Портал Spiegel online со ссылкой на своих информаторов уличил БНД в шпионаже. Ладно, если бы только в нем – работа у них такая. Так ведь в наблюдении за, так сказать, "смежниками". Изданию стало известно, что тайное ведомство ФРГ годами "пасло" сотрудников Интерпола по всему миру. Немцы имели доступ к электронке, телефонам и даже факсам. 

Следили не только за штаб-квартирой в Лионе, но также за филиалами в Австрии, Дании, Бельгии, Греции, Испании, Италии, США. Кроме того, "вели" международных сыщиков "от Латинской Америки до России". Заодно, видимо, чтобы два раза не ходить, "присматривали" и за офисом полицейской службы ЕС в Гааге. Источники издания оказались настолько "заслуживающими доверия", что в секретной службе даже опровергать ничего не стали. Объяснять причины своего поведения – тоже. 

Хакер за компьютером
© Fotolia / Andrey Popov
Без следа и следствия. Спецслужбы ФРГ расписались в бессилии

Их может быть несколько. Ну, кроме недоверия партнерам. И все они разведку Германии с ее-то школой сыска явно не красят. Только если от стыда. Хотя для этого, как минимум, нужна совесть, если уж и не квалификация. Во-первых, лучший способ добиться результата – это слямзить его у тех, кто способен его получить. А поскольку собственными успехами, ну, хотя бы в борьбе с терроризмом, БНД похвастаться не может, Интерпол с его мировой базой данных – это вариант. Подождать, пока на кого-то наведет, и опередить. 

Это, во-вторых, также важно, если есть обратное желание – избежать результата вообще. В Интерпол же поступают запросы и на персон, которые  могут быть кому-то очень дороги. Ну и в-третьих, какая бы она ни была, а все-таки разведка. Значит, ей по долгу спецслужбы непременно надо за кем-то шпионить. А безопасней всего – за теми, кто не подозревает подвоха. Потому что союзники же. Хотя даже с этим БНД чисто справиться не сумела. И это уже не провал, а рецидив. Ее ведь не впервые ловят за таким занятием. Любит она это дело – подглядывать за своими. 

Хакер за компьютером
© Fotolia / Glebstock
Шпион, выйди вон. У европейских спецслужб – проблема

Два года назад по заказу американской АНБ немцы вели электронную слежку за европейскими политиками, бизнесменами, корпорациями и ведомствами. Внутреннее расследование тогда установило "нарушение национальных интересов Германии и других стран-членов ЕС". А вот причастность правительства ФРГ не установило. Формально, оно и сейчас не в материале. Но на кого-то же эта разведка работает? – задаются уже совсем не риторическим – типа "куда наши спецслужбы смотрят" – вопросом немецкие эксперты-скептики. Ведь чтобы БНД  могло держать под контролем всю сеть Интерпола, ей и целого штата мало. Опять нужны Штаты. Соединенные. 

Не факт, конечно, что без них и сейчас не обошлось. Но киберцентр США под прикрытием их консульства во Франкфурте-на-Майне, наверное, не зря ест свой хлеб именно здесь. Потом, кому-то же информация от БНД должна идти впрок, коль ей самой даже с ней все равно похвастаться нечем. В общем, если немецкой разведке непременно надо за кем-то следить, следила бы лучше за собой. И краснеть бы не пришлось. Впрочем, может, для них это и не работа вовсе, а хобби. Или болезнь. Вуайеризм – это же когда зуб неймет, а так хочется, чтобы хотя бы око было при деле.

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