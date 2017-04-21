На самом деле у Ассанжа жизнь только начинается. ФБР решило свести до минимума контакты своих сотрудников со СМИ. Раньше бы так, взгрустнула Хиллари. Надо же, потер руки Джулиан.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

Спать. Суд идет. В США подобрали Джулиану Ассанжу слова обвинения Your browser does not support HTML5 audio

"Наконец-то", – подумал Джулиан Ассанж, зевнул и перевернулся на другой бок, уже не считая баранов, а убаюкивая себя словами: "Спать. Суд идет". Не всегда же основатель WikiLeaks разоблачает мировое зло, иногда ведь и спит. Хотя, конечно, чутко, потому что зло не дремлет. Что и доказало еще раз. Власти США готовы предъявить официальное обвинение Ассанжу и получить ордер на его арест. Новость о том, что "попался, который кусался", он узнал, конечно, раньше, чем ее объявили. Работа такая. Ну, а полегчало, потому что, зная все, он семь лет понять не мог, чего они-то от него хотят.

Они и сами не понимали. Как это сформулировать, чтобы кроме него никого не обидеть. Во-первых, как ни крути, а право на свободу слова все-таки никто не отменял. Во-вторых, секретные материалы от тогда еще рядового и еще Брэдли Мэннинга, с которых, собственно, все и началось, публиковал не только WikiLeaks, но и американские СМИ. С 2010 года в Минюсте США подбирали слова. Хватило всего одного. Того, что с некоторых пор всегда под рукой. Неужели опять зарин? Нет. Опять Сноуден. И все, что с ним связано. Сговор, кража государственной собственности и шпионаж.

Как сообщил источник CNN, только сейчас следователи нашли доказательства того, что сайт "сыграл активную роль в том, чтобы помочь бывшему агенту АНБ обнародовать большую часть своих разоблачений". Вот где "Эврика!". Архимед утонул бы от скуки в своем корыте. Семь лет тело, погруженное в лондонское посольство Эквадора, "выливало" потоки запрещенной информации, а они никак не могли вычислить для него статью. Получается, все эти годы Ассанж совершенно напрасно ограничивал себя пространством. Коль у Штатов ничего конкретного на него не было.

Лишь шведы попытались повесить на него что-то сексуально-домогательное. Но все же понимали, что это не в счет. Он не по этой части. Правда, семь лет одиночества… Впрочем, даже несмотря на вынужденный пост, американская Фемида – совсем не та дама, с которой Джулиан хотел бы провести время. Тем более, судя по серьезности ее намерений, всю оставшуюся жизнь. Которая, попади он в ее объятья, может оказаться такой короткой. Она давно к нему присматривается, хотя богиням ее профиля это и не пристало. Но даже с открытыми глазами прозрела только теперь.

Подцепить Ассанжа решила лишь на Сноудена. Но, наверняка, нашла в создателе WikiLeaks и много других привлекательных качеств. В смысле, качеств, за которые его нужно привлечь. Он пустил в тираж миллионы секретных файлов ЦРУ. Он вмешался в президентские выборы США. И, само собой, он работает на Россию. В общем, Фемида так бы его и съела. Но пусть и видит ее око, да зуб неймет. Он, конечно, не как у Христа за пазухой, но у Ленина. Новый президент Эквадора Ленин Морено – из тех, что и нынешний Рафаэль Корреа. И он уже дал понять: Кито не выдаст – Вашингтон не съест.

Да и как можно, если у Ассанжа жизнь только начинается. По данным CNN, ФБР решило свести до минимума контакты своих сотрудников со СМИ. Раньше бы так, взгрустнула Хиллари. Надо же, потер руки Джулиан. Бюро рассчитывает таким образом справиться с утечками. Они бы еще отменили зарплату, чтобы победить коррупцию. Ограничить общение с прессой ради борьбы с утечками – это как закрыть крышкой решето. Получается, только на них и надежда. Ну, и на WikiLeaks, естественно. Должен же кто-то говорить о том, что ФБР скрывает. В том числе, и самому ФБР.

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