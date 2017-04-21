Выстрел в прямой эфир. Теракт в Париже смазал кандидатам концовку

Франция добралась до финала предвыборной кампании. Но даже теракт в Париже не прояснил – кто же займет лидирующие позиции на выборах.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

О лидерах французской политической гонки все время твердили, что "выстрелить" в этой кампании может любой. И не угадали. Хотя получается, что напророчили. За несколько дней до голосования ближе всех к Елисейскому дворцу подобрался совсем другой персонаж. От того места, где он открыл огонь, до резиденции главы государства – рукой подать. И он ведь тоже заранее и открыто делился в интернете своими планами. Но, в отличие от кандидатов в президенты, уже претворил их в жизнь. И в смерть.

Конечно, не это имеют в виду, когда говорят, что выборы теперь пройдут с оглядкой на теракт. Но избиратель вряд ли удержится от того, чтобы судить о претендентах и по их поведению после этой трагедии. И, может быть, именно это суждение станет определяющим. Нападение на полицейских застало всех 11 соискателей в прямом эфире. Это не были дебаты в чистом виде. 15-минутное интервью по жребию и резюме. Понятно, что все это было смазано. Кровью. Сориентироваться успели не все. Кто-то к этому моменту свое уже отрапортовал. Но не все, кто успел, сумел с этим справиться.

Скажем, Макрон тут же захотел вместе с США бомбить Сирию. Асада. Все-таки импровизация – это не его. Она закончилась, когда он выскочил кандидатом, как чертик из табакерки. Но чертик в табакерке тоже ведь не сам по себе оказывается. Тем не менее, первый этап Макрон завершает лидером. И это лишь одна из неожиданностей. Кампания вся состояла из них. Макрон за несколько месяцев из пустого места превращается в фаворита. Фийон – из фаворита в аутсайдера. Самый возрастной Меланшон становится вожаком молодежи. И лишь Ле Пен – при своих. Она планирует удивить во втором туре. Ведь ее победу по-прежнему никто не ждет.

Фийон, Макрон, Меланшон. В финале точно будет "-он". А вот "он и он" или "он и она" – вопрос. Сочетание возможно любое. Поскольку безусловный лидер только один: кандидат "еще не решил, за кого". Треть избирателей не намерены голосовать вообще или думают бросить в урны пустые бюллетени. А может, это они просто так говорят. Социологи уже не уверены ни в чем. Они как Сократ. Определенно знают только то, что ничего не знают определенно. В этом, собственно, вся философия нынешних выборов. Выборов больших неожиданностей.

Если бы давали трофей за них, то Фийону не было бы равных. Он поразил трижды. Приятно, когда одолел Саркози и Жюппе. Неприятно, когда получил кандалы компромата. И абсолютно фиолетово, когда все равно остался в деле. Кажется, свой лимит сюрпризов он выработал. Но это бог любит троицу. А Франции лучше всего удалась лишь вторая заповедь. Она так и не смогла сотворить себе кумира. Значит, и у Фийона есть шансы. Их всех четверых разделяет статистическая погрешность.

От этой кампании каждый день ждали неприятного откровения. Хотя, конечно, не такого. Потому что теракт в Пятой республике – это уже не откровение. И это – единственное, что могло заглушить саму кампанию. В ней завтра наступает день тишины. И в полиции совсем не уверены, что будет тихо. Ведь это самые непредсказуемые выборы. Даже в США знали, кто победит. И победил другой. Но во французском-то квартете таким может оказаться каждый.

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