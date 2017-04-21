Черная полоса. Киев грозит европейцам из-за Ялтинского форума

Украинский МИД пачками рассылает ноты протеста по поводу участия бизнесменов и политиков из разных стран в Ялтинском форуме. Работы у дипломатов много: в Ялту приехали сотни представителей из десятков государств.

Автор Анна Разваляева, радио Sputnik

Украинские власти направили официальную ноту в МИД Австрии. Там теперь, видимо, должны испугаться и потерять аппетит. Все дело в том, что сразу несколько австрийских политиков принимают участие в Ялтинском международном экономическом форуме. Кстати, в Крым приехали и другие представители Евросоюза, к большому расстройству Киева, который только и делает, что бессильно потрясает кулаками. Грозит европейским бизнесменам, чиновникам и политикам, которые посетили полуостров или только намерены это сделать, какими-то санкциями. И оттого, что те не обращают на это никакого внимания, раздражение украинской верхушки только усиливается. А тут еще и неудачи в Международном суде ООН. В общем, сплошной кошмар, куда ни плюнь.

В данном конкретном случае украинский посол в Австрии Александр Щерба возмутился, что "Единая Россия" заключила пятилетнее соглашение о сотрудничестве с Австрийской партией свободы. И прибыли в Крым на форум как раз представители этой политической организации. Более того, украинская дипмиссия продемонстрировала невероятную прыть. И заранее связалась с возможными участниками Ялтинского форума, сообщив об ответственности за "нарушение украинского законодательства".

Надо бы успокоиться киевскому дипломату и всем его коллегам, выпить какого-нибудь прохладительного напитка. Он, так же как и стоящее за послом государство, не имеют к этому договору ровным счетом никакого отношения. Не их это дело. А мантры об украинской принадлежности Крыма, мягко говоря, в Европе никому не интересны, все от них смертельно устали. Скорее наоборот, видные политики из Старого Света все чаще и все громче заявляют, что полуостров – это Россия. Такова его история и такова реальность. Одним из последних подобные слова произнес кандидат на пост президента Франции Франсуа Фийон.

Но нет, в Киеве предпочитают жить в виртуальном мире. Так, видимо, комфортней. И все чаще угрожают Европе. Или обвиняют ее в покушении на суверенитет Украины. Так было, к примеру, когда в недрах Европейского вещательного союза пошли разговоры о санкциях против незалежной за то, что она не допустила к участию в "Евровидении-2017" российскую участницу Юлию Самойлову.

Традиционно достается и России. Украинский МИД направил в Москву аж целую ноту протеста по поводу Ялтинского форума. Мол, проведение мероприятия "является грубым нарушением Российской Федерацией государственного суверенитета Украины, законодательства Украины, общепризнанных норм международного права". Ну да что уж там, мели Емеля – твоя неделя. Форум тем временем уже работает и в весьма внушительном составе. В Ялту приехали сотни представителей из десятков государств, расположенных в самых разных уголках мира.

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