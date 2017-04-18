Оно им Инада? Япония разворачивает армию во всей красе

В армии Японии – гендерный прорыв. Министр обороны страны Томоми Инада объявила о снятии ограничений на прием женщин в разведку, танковые войска, воздушный десант, а также об увеличении набора в пехоту. Армии поможет красота?

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

"Нашего полку прибыло", – могут сказать сегодня японские военные. И добавить: "но не нашего полу". А если бы в Стране восходящего солнца вдруг ожили самураи, они, наверное, просто пришли бы в неописуемый ужас. И с криками "куда мир катится" снова взялись бы за меч, развернув его острием к животу. Но уже было бы поздно. Харакири им следовало совершить год назад, когда женщина впервые в этих краях возглавила министерство обороны. Впрочем, как говорят о ней, по части милитаризма и боевого национал-патриотизма Томоми Инада и мужикам фору даст.

А сегодня она дала им подкрепление. Это ее идея – усилить армию слабым полом. И совсем не гейшами. Потому как служить, а не прислуживать. Глава военного ведомства объявила о снятии ограничений на прием дам в разведку, танковые войска, воздушный десант, а также об увеличении их набора в пехоту. Закрытыми для них останутся подразделения радиологической защиты и подводные лодки. Там из-за ограниченного пространства сложно обеспечить отдельные каюты. Хотя в танке отдельная башня вроде бы как тоже не предусмотрена.

Вообще, у японок появилась возможность отдавать честь самообороне еще в 1993 году. По данным открытых источников, сейчас в военной форме при погонах 14 тысяч женщин, это примерно 6% личного состава. В 2008 их пустили на флот, а в 2015 – уже и на военно-воздушный. Они управляют истребителями, боевыми вертолетами. Однако с конем на скаку и горящей избой еще не пробовали. Но, как говорится, оно им Инада? "Мы стремимся к такой армии, которая стала бы привлекательной и соответствовала бы окружающей ситуации", – пояснила министр обороны гендерный прорыв.

Насчет привлекательности с ней, пожалуй, и не поспоришь. Хотя все же это не самое главное качество вооруженных сил. Но вот что касается "окружающей ситуации", тут могут быть, так скажем, разночтения. К примеру, вице-президент США Майк Пенс, что как раз сейчас воеводой "дозором обходит владенья свои", сегодня в Токио заявил, что мир достигается исключительно силой. Это для тех, кто не понял, что накануне в Сеуле он проявил мужское начало, когда сказал, что "пришел конец". В смысле, "стратегическому терпению в отношении КНДР", и "все опции на столе". Где они обычно и бывают после стадии "слово за слово".

И ведь на самом деле тревожно. Пхеньян демонстрирует на параде вместе с чехлами для межконтинентальных баллистических ракет новый род войск. Его назвали тактический спецназ. США беспрецедентно гонят к проблемному полуострову сразу три авианосца. Мир в ожидании невозврата. А в Японии вспомнили о том, что его спасет не сила, а красота. Может быть, им это и не Достоевским навеяло. А опасениями, что сил-то как раз и не хватает. Хотя Токио впервые после Второй мировой допускает возможность полномасштабного развертывания самообороны. Это произойдет, если северокорейский снаряд попадет в японские территориальные воды.

В начале марта у Пхеньяна это получилось сразу в трех экземплярах. А в воскресенье не получилось. Но он обещал делать это едва ли не еженедельно. Так что Японии, наверняка, представится случай развернуть армию. Причем во всей красе.

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