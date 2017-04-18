США
18.0418 апреля17:28МСК
USD55.98-0.27
EUR59.61-0.23
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Оно им Инада? Япония разворачивает армию во всей красе

17:2418.04.2017
040
Японские военные стоят возле зенитно-ракетного комплекса Patriot
© AP Photo/ Junji Kurokawa
В армии Японии – гендерный прорыв. Министр обороны страны Томоми Инада объявила о снятии ограничений на прием женщин в разведку, танковые войска, воздушный десант, а также об увеличении набора в пехоту. Армии поможет красота?

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

"Нашего полку прибыло", – могут сказать сегодня японские военные. И добавить: "но не нашего полу". А если бы в Стране восходящего солнца вдруг ожили самураи, они, наверное, просто пришли бы в неописуемый ужас. И с криками "куда мир катится" снова взялись бы за меч, развернув его острием к животу. Но уже было бы поздно. Харакири им следовало совершить год назад, когда женщина впервые в этих краях возглавила министерство обороны. Впрочем, как говорят о ней, по части милитаризма и боевого национал-патриотизма Томоми Инада и мужикам фору даст.

А сегодня она дала им подкрепление. Это ее идея – усилить армию слабым полом. И совсем не гейшами. Потому как служить, а не прислуживать. Глава военного ведомства объявила о снятии ограничений на прием дам в разведку, танковые войска, воздушный десант, а также об увеличении их набора в пехоту. Закрытыми для них останутся подразделения радиологической защиты и подводные лодки. Там из-за ограниченного пространства сложно обеспечить отдельные каюты. Хотя в танке отдельная башня вроде бы как тоже не предусмотрена.

Вообще, у японок появилась возможность отдавать честь самообороне еще в 1993 году. По данным открытых источников, сейчас в военной форме при погонах 14 тысяч женщин, это примерно 6% личного состава. В 2008 их пустили на флот, а в 2015 – уже и на военно-воздушный. Они управляют истребителями, боевыми вертолетами. Однако с конем на скаку и горящей избой еще не пробовали. Но, как говорится, оно им Инада? "Мы стремимся к такой армии, которая стала бы привлекательной и соответствовала бы окружающей ситуации", – пояснила министр обороны гендерный прорыв. 

Насчет привлекательности с ней, пожалуй, и не поспоришь. Хотя все же это не самое главное качество вооруженных сил. Но вот что касается "окружающей ситуации", тут могут быть, так скажем, разночтения. К примеру, вице-президент США Майк Пенс, что как раз сейчас воеводой "дозором обходит владенья свои", сегодня в Токио заявил, что мир достигается исключительно силой. Это для тех, кто не понял, что накануне в Сеуле он проявил мужское начало, когда сказал, что "пришел конец". В смысле, "стратегическому терпению в отношении КНДР", и "все опции на столе". Где они обычно и бывают после стадии "слово за слово".

И ведь на самом деле тревожно. Пхеньян демонстрирует на параде вместе с чехлами для межконтинентальных баллистических ракет новый род войск. Его назвали тактический спецназ. США беспрецедентно гонят к проблемному полуострову сразу три авианосца. Мир в ожидании невозврата. А в Японии вспомнили о том, что его спасет не сила, а красота. Может быть, им это и не Достоевским навеяло. А опасениями, что сил-то как раз и не хватает. Хотя Токио впервые после Второй мировой допускает возможность полномасштабного развертывания самообороны. Это произойдет, если северокорейский снаряд попадет в японские территориальные воды. 

В начале марта у Пхеньяна это получилось сразу в трех экземплярах. А в воскресенье не получилось. Но он обещал делать это едва ли не еженедельно. Так что Японии, наверняка, представится случай развернуть армию. Причем во всей красе.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
+
Акценты
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена