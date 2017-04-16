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Миссия Меркель. Зачем канцлерин едет в Россию

14:0016.04.2017
(обновлено: 14:09 16.04.2017)
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель, прибывшая на саммит Европейского Союза в Брюсселе
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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Для Америки в последнее время украинский конфликт если и является проблемой, то явно не самой интересной. Есть дела поважнее. А вот из Германии все видится совсем иначе. И как-то не очень четко. Чтобы разглядеть все четче, лучше смотреть из Москвы.

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

Канцлер Германии Ангела Меркель, как сообщают, засобиралась в Россию. Визита дамы здесь уж не очень-то и ждали. Она ведь сама говорила, что приедет только после того, как будет достигнут прогресс в нормализации ситуации на Украине и в Сирии. Может, где-то и появился свет в конце тоннеля. Но виден он не из Берлина, а лишь из Москвы и Вашингтона.

В Берлине говорят, что формально Меркель едет для подготовки июльского саммита G20 в Гамбурге. Но почему-то в эту версию не верится. Spiegel пишет, что "в действительности этот визит – попытка предотвратить худшее". Немецкое издание много пишет о том, какое оно, это худшее. Я попробую сформулировать эту мысль менее туманно и более конкретно: Меркель боится, что она станет третьей лишней в разговоре двух главных мужчин России и Америки.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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Мнение: в визите Меркель в Москву сразу три составляющих

Spiegel говорит, что в Берлине опасаются, в частности, что Трамп договорится с Путиным по Украине "за спиной" у Меркель, что станет серьезным ударом по имиджу фрау канцлерин. Пустое! Не далее как 11 апреля в итальянской Лукке госсекретарь США Рекс Тиллерсон поинтересовался у своих европейских подопечных коллег: почему американских налогоплательщиков должен заботить конфликт на Украине? И действительно, зачем Трампу еще и это наследство Обамы, к тому же раздираемое в течение последних трех лет сепаратистским конфликтом?

Для Германии Украина – проблема. И то лишь потому, что они сами раздували из искры пламя, а потом надели на себя хомут посредника. И оказалось, что эта роль подходит Берлину как корове седло: Порошенко откровенно плюет на все увещевания со стороны Меркель, да и Олланда тоже. Со стороны их потуги напоминают попытки дедушки с бабушкой урезонить своего не в меру резвого внука-шалуна.

Поэтому, думается, Меркель приедет уже не в качестве лидера европейской "общественности", возмущенной политикой России, а на разведку. Найдется ли ей местечко в будущей российско-американской шахматной партии под названием геополитика.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время визита в Москву. 12 апреля 2017 года
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Тиллерсон в Москве: кто, кем и почему недоволен. И что делать

Кстати, здесь стоит вспомнить и недоуменно-скорбное лицо Тиллерсона на пресс-конференции с Лавровым. Госсекретарь совсем запутался. Мало того, что Вашингтон до сих пор не выработал внятного внешнеполитического курса, так еще и Трамп "потрясает" американский электорат своей непредсказуемостью. А Иванка и Джаред ему помогают в этом неуправляемом хаосе заявлений и действий. А Тиллерсону за все это приходится отвечать. Впрочем, он сам выбрал для себя эту роль. Вот пусть и мается, сердешный. А тут его про Украину спрашивают. Какая Украина? Зачем? Какое отношение это имеет к глобальной политике? Это ведь местечковые проблемы подчиненных – пусть сами и расхлебывают.

Кстати, этих американских работников по найму уже начинают одергивать и в Совбезе ООН за неуместную активность не по чину. Заместитель нашего постпреда Владимир Сафронков даже прикрикнул на британца Райкрофта: "Не смей оскорблять Россию больше!"…

Заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков на заседании Совбеза ООН по Сирии. 7 апреля 2017
© AP Photo/ Mary Altaffer
Дипломат о выступлении Сафронкова в СБ ООН: с волками жить – по-волчьи выть

Как у Пушкина: "Пустое вы сердечным ты / Она обмолвясь заменила…". Только великий поэт писал о любви. А какая может быть любовь у России с Британией? Но, с другой стороны, как должен "тяжеловес" Сафронков реагировать на постоянные писки представителя меньшинств Райкрофта? Британец – меньшинство в любом смысле и случае. В Совбезе голоса России и Китая значат гораздо больше, чем голоса США, Франции и Британии. Это же элементарная алгебра: 1+1 больше, чем 1 минус 2. Потому что для Вашингтона Париж и Лондон – это всего лишь статисты. Они ничего не добавляют, кроме какого-то шумового фона. В отличие от внешнеполитического альянса Россия-Китай, где каждый из его участников существенно увеличивает силу другого.

Ну а что касается "сердечного ты", то русско-английская "любовь" длится еще со времен Иоанна Грозного. Мы, впрочем, и не требовали никогда от них любви. Есть, конечно, еще другой вид взаимоотношений – платная любовь. Но в России всегда здраво считали, что за такую чепуху платить смешно и глупо. Поэтому надежды на то, что что-то изменится, нет. Пять веков – весомое тому доказательство. К тому же британцы сами говорят, что у них нет союзников, а есть только интересы. Вот пусть и дальше сидят со своими "интересами" на своем острове. Хороше еще, что этот остров не называется Алькатрас.

Меркель, как ожидается, приедет в Россию 2 мая. Мы гостям всегда рады. И символично, что она приедет в канун великого для всех россиян праздника…

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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