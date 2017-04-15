"Высунь язык". Как Борис Джонсон и в Москву не попал, и сам себя выпорол

Он всегда старался "поймать волну". И почти никогда не получалось. Его прочили в премьеры – осечка. Пошел в Форин-офис. Начал ловить волну там. И опять. То "еду в Москву", то "не еду в Москву". Все как-то неловко. А проблема-то, похоже, не в Москве.

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

Британский премьер-министр Тереза Мэй похвалила своего министра иностранных дел Бориса Джонсона. Ранее тот отменил свой визит в Москву из-за якобы изменившейся после химатаки в Сирии ситуации. Джонсон даже пообещал добиться на встрече глав МИД G7 в итальянской Лукке дополнительных санкций против России за поддержку режима Асада. Однако вопрос санкций вообще не был включен в итоговое коммюнике министерской встречи. А Борис Джонсон не только получил чувствительный щелчок по носу в Лукке, но еще и попал под огонь критики доморощенных политиков и СМИ за отмену визита в Москву и за пустые обещания. В общем, судя по всему, Джонсон вернулся в Лондон с видом оплеванного и освистанного артиста прогоревшего цирка. К тому же еще он решил последовать примеру гоголевской унтер-офицерской вдовы. За язык-то его никто не тянул. Ему бы сначала посчитать в уме хотя бы до десяти, а потом что-то говорить на публику. Но нет! Язык оказался быстрее мыслей.

Но Мэй все-таки решила пожалеть своего министра. "Борис Джонсон проделал отличную работу, объединив G7 и международное мнение", – сказала премьер. Каким образом неуместные выходки и предложения Джонсона объединили министров, она не пояснила. Вернее, так: высокое самомнение британской леди не позволило ей заподозрить подвоха и того, что над министром Ее Величества могут втихомолку посмеиваться.

Джонсона, кстати, язык подводит не в первый раз. Он и про Трампа во время выборов много чего нелицеприятного наговорил. А потом, сделав разворот на 180 градусов, стал вовсю расхваливать нового американского лидера. Поверили ли в его искреннее раскаяние в Вашингтоне – не знаю. Но насмешек он и там не избежал.

Кстати, давно замечено, что работа языка как-то взаимосвязана с мыслительным процессом. Может, у Джонсона эта связь как-то нарушилась? И когда он все-таки доберется до Москвы, мы услышим от него славословия в адрес российской политики? Вполне возможно. Но язык-то все-таки ему следовало бы укоротить. Чтоб не ставить в неловкое и глупое положение ни Мэй, ни королеву, ни весь западный мир.

Немного истории. Один храбрый и весьма достойный офицер нажил своей нескромностью и резкостью много врагов в армии. Однажды Суворов призвал его к себе в кабинет и выразил ему сердечное сожаление, что он имеет одного сильного злодея, который ему много вредит. Офицер начал спрашивать, не такой ли N.N.?

– Нет, – отвечал Суворов.

– Не такой ли граф В.?

Суворов опять отвечал отрицательно. Наконец, как бы опасаясь, чтобы никто не подслушал, Суворов, заперев дверь на ключ, сказал ему тихонько: "Высунь язык". Когда офицер это исполнил, Суворов таинственно сказал ему: "Вот твой враг".

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