Как лучше всего избежать опасностей на "Евровидении-2017"? Не ездить туда

То, что Россия не будет участвовать в киевской версии "Евровидения" – может, и к лучшему. Киев – и так город небезопасный. А тут пришлось бы по Крещатику, да с российским флагом. В общем, в другой раз.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

Россия не примет участие в "Евровидении-2017". Европейские вещатели не сумели убедить Украину, что Юлия Самойлова должна ехать на конкурс. Так что певица и ее команда в Киев не попадут. Но, может, оно и к лучшему. Как говорится, целее будут.

"Кричи и убегай". Именно так должен действовать сознательный иностранец на Украине, если ему грозит опасность. Такой совет содержится в "Руководстве по безопасности", который национальная полиция выпустила в ожидании "Евровидения".

А опасность, если верить экспертам, может поджидать там на каждом шагу. Ведь Украина оказалась на десятом месте в рейтинге самых опасных стран по версии Всемирного экономического форума. Хотя там, конечно, безопаснее, чем в Колумбии, Йемене и Гондурасе.

Вообще, прежде всего, рекомендуют не ходить по безлюдным улицам. Ситуация осложняется тем, что нежелательно также подходить к агрессивным толпам. А в условиях современной Украины, к сожалению, любая толпа в мгновение ока может стать агрессивной, если, например, заговорить с ней по-русски. В общем, несчастному туристу предлагают метаться между темными закоулками и шумными проспектами. А если уж он все-таки попал в нехорошую компанию, он должен быть предельно вежливым. Если и это не помогло – остается только наделать шуму и исчезнуть (примерно так рекомендация выглядит на английском языке – make a noise and escape).

Есть, конечно, еще один вариант, о котором не говорится в памятке. Француз или, допустим, литовец, которого окружили агрессивные люди, может спастись с помощью боевого гопака. Рада как раз признала его национальным видом спорта, правда, пока только в первом чтении, но это вопрос времени.

Выглядит это примерно как бразильская капоэйра, только задорнее и зрелищнее: приседать и подпрыгивать можно не только с голыми руками, но и с двумя саблями. А если к этому добавить красные шаровары и чуб-оселедец, получится вообще отлично. Это один из любимых видов спорта украинских националистов, им увлекается, например, председатель Верховной рады Андрей Парубий. Представляете, как вырастет авторитет растерянного иностранца у недружелюбной компании, если он внезапно продемонстрирует такое знание традиций и обычаев.

Я, конечно, понимаю, что национальным видом спорта не так-то просто овладеть, нужны долгие тренировки, да и чуб отрастить за неделю не получится. Но не сразит саблей, так хоть введет неприятеля в ступор.

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