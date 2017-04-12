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Невежливые люди. Литва проиграла военные учения

17:4112.04.2017
(обновлено: 18:06 12.04.2017)
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Военные учения войск НАТО в Литве
© AFP 2017/ Petras Malukas
Литовские власти всего-то и хотели, что проверить естественную реакцию общества на возможное вторжение сами-знаете-кого. Проверили на свою голову. Она-то и оказалась их самым слабым местом.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

А город подумал: ученья идут. И это самое лучшее, что могут подумать о самом городе власти Литвы. Поскольку в ином случае им придется признать едва ли не крах всей своей государственности. Ведь вся она держится на страхе перед Россией. А страха-то, как оказалось, и нет. Накануне границу республики в нескольких местах пересекли люди в униформе без отличительных знаков. Разделившись на группы, они двинулись вглубь территории. Так должна была начинаться легенда учений, а начинается анекдот. Потому что до Литвы мировая военная история еще не знала случая, чтобы армия проиграла учения. Их же для того и проводят, чтоб победить.

Военнослужащие литовской армии во время совместных учений войск НАТО
© Flickr/ NATO
Эксперт о провале в Литве учений по "зеленым человечкам": истерии не вышло

Впрочем, если учиться вождению в гараже… Статисты, исполнявшие роли диверсантов, преспокойно высадились даже не из самолета, а из поезда, по пути в Шальчининкай заняли пограничную заставу, потом сам город, и уже в нем объявили о создании "Шальчининкайской народной республики". И без единого даже холостого выстрела. Хотя ничто не предвещало такого вот конца. Стратеги в Вильнюсе все придумали так, как не придумали бы в Генштабе России. Но чтоб никто не догадался. "Зеленые человечки" как бы прибыли со стороны Белоруссии. А чтобы не заподозрили, что это – союзник России, ее хитро зашифровали "недружелюбной к Литве страной Удия". Так-то, в мирной жизни, Беларусь здесь называют Гудией – так уж по-литовски звучит ее название.

Это были необъявленные, как сама война, маневры по "отражению гибридных угроз". О них знали только высшие чины. Все прочие обитатели этой местности должны были, как минимум, неприятно удивиться. Но, как говорится, не строй другому козни, сам наступишь. Вероятные противники пришли, увидели и захватили. Это, конечно, лишь один приграничный район. Но именно он, по идее, должен бояться больше прочих и быть начеку прежде всего. С таким-то соседством. Но нет. Добро пожаловать, хлеб-соль, цветы и ключ на подносе. Слава блоку, что хоть без всего этого обошлось.

Американские военнослужащие во время учений НАТО в Литве
© Flickr/ U.S. Army/Pablo N. Piedra
Ждут… Не дождутся. Литва подготовилась к российской оккупации

Но никто не бросился за помощью к войскам НАТО. Хотя они тут неподалеку – в смысле, везде. Никто не кинулся в лес с "неприкосновенным запасом судного дня" или под танк – он же все равно пойдет следом за десантом. Никто даже не позвонил куда следует. Приняли неопознанный зеленый камуфляж как должное. А ведь власти всего-то и хотели, что проверить естественную реакцию общества на возможное вторжение. Проверили на свою голову. Она-то и оказалась их самым слабым местом.

Впрочем, не стоит им так убиваться. Может, они просто поторопились с выводами. Это же Прибалтика. Размеренная и сонная. Дня через два народ бы понял, что его пленили, и позвонил бы в Вильнюс. Хотя дня через два там ему бы уже ответили на чистом русском. В общем, поучительная история. Мальчик и волки. Не про это. Потому что нападут они на стадо или нет, баранов все равно не спасти. Они такими уродились. А те, что играли "зеленых человечков", тоже хороши. "Позеленили" и бросили. Ни здрасьте тебе, ни до свидания. Сразу видно, что Литву захватили невежливые люди. Причем четверть века назад.

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Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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