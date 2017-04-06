Котята по имени AV. Или неучи против Вучича

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
Все это, впрочем, лишь для тех, кто и спустя четыре дня после выборов в Сербии пытается понять, а что не так-то. А все не так, если верить манифестантам. Хотя, если верить некоторым из них, то "не так" еще и память о жертвах натовских налетов. Перед зданием парламента был порван и сброшен на землю большой транспарант с фотографиями убитых сербов. Среди них, надо полагать, нет родственников тех, кто сейчас вновь пытается взорвать Белград, если еще не западными бомбами, то на западные деньги. Иной опоры у этого протеста эксперты не видят.
Премьер и лидер Сербской прогрессивной партии Александр Вучич победил, что называется, на классе. 55%. Ближайший преследователь, экс-омбудсмен Саша Янкович отстал почти на сорок пунктов. Все предварительные опросы, проведенные не только местными, но и западными институтами, сходились в одном. И кандидате, и туре. Тем не менее, сейчас его обвиняют в воровстве выборов. Но абсолютному фавориту не было резона красть победу у самого себя. Да и желай он, так сказать, административно злоупотребить, и то не отважился бы. Уж очень искренне демонстрировал приверженность европейским ценностям.
За исключением, правда, одной из них – санкций против России. Но именно тут, похоже, собака и зарыта. Хотя, уже отрыта, если учесть, что боевой клич мятежников – это частое повторение инициалов Вучича. "AV, AV, AV". Но мы-то из Остера знаем, кто сказал "гав". Это даже не щенок, а котенок. Эти так себя и ведут. Их тоже хватает лишь на то, чтобы метить углы, но ощущение такое, что пахнет везде. Так что если с цветом эта революция еще не определилась, то с запахом уже. Западом от нее несет основательно.
Действительно, почему бы Брюсселю и не припугнуть избранного президента, чтобы жизнь ему медом не казалась. А то надо же, в ЕС он стремится, но с Россией не расстанется. Это можно было простить до голосования. Но теперь-то уже избрался. В любом случае, претензия к нему – это точно не фальсификация. Хотя, когда и у кого было иначе. Она всегда – лишь убойный повод, лучше которого после свержения Милошевича так и не придумали. С Белграда 17 лет назад это "цветное" безумие началось, к нему оно и вернулось. Алгоритм тот же. Беспорядки, разгон, вмешательство извне.
А дальше, как пойдет. Могут и снисхождение к президенту проявить, потребовав взамен держаться от Москвы подальше.
То, что происходит сейчас в Сербии, возможно, еще не вторая революция, но, похоже, последнее предупреждение. Аналогия с 2000-м прямая и явная. Студенты и школьники на улице, провокаторы в тени, движение "Хватит" как синоним "Отпора". Не важно, что многие из тех, кто сейчас мятежно прогуливает уроки и лекции, тогда даже не родились. Учебники-то по цветным революциям остались. Хотя эта у них получается какой-то совсем уж серенькой. Видимо, так и войдет в истории, как "неучи против Вучича".
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!