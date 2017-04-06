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Котята по имени AV. Или неучи против Вучича

18:3106.04.2017
(обновлено: 18:32 06.04.2017)
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Сербия накануне выборов
© AFP 2017/ Andrej Isakovic
С Белграда 17 лет назад это "цветное" безумие началось, к нему оно и вернулось. Алгоритм тот же. А дальше – как пойдет. Могут и снисхождение к президенту проявить, потребовав взамен держаться от Москвы подальше.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

Котята по имени AV. Или неучи против Вучича
Кажется, он все сделал грамотно. Поблагодарил и Меркель, и Путина. Чтобы не обидеть ни Брюссель, ни Москву, объявил, что первый зарубежный визит в ранге президента совершит равноудаленно – в Китай. И вроде бы не придраться. Но американское-то посольство из Белграда никто не выводил. И это совсем не теория заговора. Это констатация. Александр Вучич действительно же не сказал США спасибо. Не важно, что не за что и, по большому счету, некому. Главное, словно забыл об их существовании. Непростительная оплошность. 

Все это, впрочем, лишь для тех, кто и спустя четыре дня после выборов в Сербии пытается понять, а что не так-то. А все не так, если верить манифестантам. Хотя, если верить некоторым из них, то "не так" еще и память о жертвах натовских налетов. Перед зданием парламента был порван и сброшен на землю большой транспарант с фотографиями убитых сербов. Среди них, надо полагать, нет родственников тех, кто сейчас вновь пытается взорвать Белград, если еще не западными бомбами, то на западные деньги. Иной опоры у этого протеста эксперты не видят. 

Плакаты с изображением одного из кандидатов в президенты Сербии - председателя правительства Александра Вучича. Нови-Сад, 18 марта 2017 года
© REUTERS/ Marko Djurica
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Премьер и лидер Сербской прогрессивной партии Александр Вучич победил, что называется, на классе. 55%. Ближайший преследователь, экс-омбудсмен Саша Янкович отстал почти на сорок пунктов. Все предварительные опросы, проведенные не только местными, но и западными институтами, сходились в одном. И кандидате, и туре. Тем не менее, сейчас его обвиняют в воровстве выборов. Но абсолютному фавориту не было резона красть победу у самого себя. Да и желай он, так сказать, административно злоупотребить, и то не отважился бы. Уж очень искренне демонстрировал приверженность европейским ценностям. 

За исключением, правда, одной из них – санкций против России. Но именно тут, похоже, собака и зарыта. Хотя, уже отрыта, если учесть, что боевой клич мятежников – это частое повторение инициалов Вучича. "AV, AV, AV".  Но мы-то из Остера знаем, кто сказал "гав". Это даже не щенок, а котенок. Эти так себя и ведут. Их тоже хватает лишь на то, чтобы метить углы, но ощущение такое, что пахнет везде. Так что если с цветом эта революция еще не определилась, то с запахом уже. Западом от нее несет основательно. 

Александр Вучич
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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Действительно, почему бы Брюсселю и не припугнуть избранного президента, чтобы жизнь ему медом не казалась. А то надо же, в ЕС он стремится, но с Россией не расстанется. Это можно было простить до голосования. Но теперь-то уже избрался. В любом случае, претензия к нему – это точно не фальсификация. Хотя, когда и у кого было иначе. Она всегда – лишь убойный повод, лучше которого после свержения Милошевича так и не придумали. С Белграда 17 лет назад это "цветное" безумие началось, к нему оно и вернулось. Алгоритм тот же. Беспорядки, разгон, вмешательство извне. 

А дальше, как пойдет. Могут и снисхождение к президенту проявить, потребовав взамен держаться от Москвы подальше. 

То, что происходит сейчас в Сербии, возможно, еще не вторая революция, но, похоже, последнее предупреждение. Аналогия с 2000-м прямая и явная. Студенты и школьники на улице, провокаторы в тени, движение "Хватит"  как синоним "Отпора". Не важно, что многие из тех, кто сейчас мятежно прогуливает уроки и лекции, тогда даже не родились. Учебники-то по цветным революциям остались. Хотя эта у них получается какой-то совсем уж серенькой. Видимо, так и войдет в истории, как "неучи против Вучича".

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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