Убийственная забота. Украинцев лишат российских лекарств

Гражданам Украины негоже лечиться российскими медицинскими препаратами – это не патриотично. Такой выбор за всех украинских пациентов сделала глава Минздрава страны Ульяна Супрун. И подкрепила свое решение практическими шагами.

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik

Министерство здравоохранения Украины, выбирая между заботой о здоровье населения и политикой, остановилось на втором. Причем исполняющая обязанности главы ведомства Ульяна Супрун прямо об этом заявила. Она направила кабинету министров письмо с предложением полностью запретить поставки лекарств из России. И речь идет не только о тех препаратах, которые производятся на российских фармакологических предприятиях, но и о тех лекарствах, которые в России упаковываются или просто проезжают по российской территории при поставках на Украину.

Госпожа Супрун обосновала свое предложение коротко и ясно. Она заявила, что нельзя одновременно убивать украинцев и "заботиться" об их здоровье. Кто бы с этим спорил. В самом деле, нельзя кричать, что Донбасс – украинская земля, на которой живут украинцы и в то же время объявлять им блокаду, регулярно обстреливая города и села. Но Ульяна Супрун, конечно же, имела в виду нечто иное. В своем аккаунте в соцсети она пояснила, что нельзя допускать, чтобы "страна-агрессор", которая якобы развязала войну против украинцев, еще и зарабатывала на их лечении. И честно резюмировала, что это ее решение – исключительно политическое. Очень может быть. Правда, решение это – скорее констатация уже свершившегося факта. Поскольку госпожа Супрун сообщила, что она запретила перерегистрировать препараты из России. А значит, по мере истечения срока регистрации их и так нельзя будет ввозить на Украину.

Правда, некоторые считают, что дело здесь не только в политических взглядах главы министерства здравоохранения. И что эта дама совсем не случайно так фиксируется на вопросе, кто и сколько зарабатывает. На Украине подозревают, что в своих думах о будущем украинского фармацевтического рынка госпожа Супрун не забывает и о собственных интересах. И не только в данном конкретном случае. Так, немало шума наделало мировое соглашение, заключенное недавно Минздравом Украины с одной из американских фармацевтических компаний. По условиям соглашения Украина отказалась от регистрации генериков (аналоговых препаратов) для лечения гепатита С. Украинский портал Рharma.net.ua писал в этой связи, что таким образом американский производитель получил монопольное положение на украинском фармацевтическом рынке, а ряд пациентов остался без доступа к лечению. Правомерность такого решения вызывает сомнения, констатировало украинское агентство УНН. Один из опрошенных агентством экспертов сказал, что подобного рода сделки заключались почти всеми предшественниками нынешнего главы Минздрава, однако раньше это делалось неофициально. А Ульяна Супрун "вывела коррупцию на новый уровень", считает эксперт.

Впрочем, для граждан Украины, вероятно, нет разницы, чем именно руководствуется руководительница министерства, изгоняя качественные, эффективные и доступные по цене российские лекарства из украинских клиник и аптек. Для них важен итог: подобная "забота" Минздрава Украины становится в прямом смысле слова убийственной.

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