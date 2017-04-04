"Омерзительно!". Европейцы возмущены реакцией властей на взрыв в Петербурге

В Европе традиционно подсвечивают знаковые памятники в цвета флагов стран, где произошла крупная трагедия. В знак сочувствия и солидарности. Но только не в случае с Санкт-Петербургом. Почему? Европейские соцсети предложили свой ответ.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

Теракт в петербургском метро отразился эхом международного сочувствия россиянам. И не только на официальном уровне в адрес главы государства. Самое обыкновенное человеческое сочувствие зафиксировали тысячи горестных строчек в соцсетях. Сочувствие и одновременно возмущение.

Французские пользователи Twitter задаются вопросом: почему после взрыва в Санкт-Петербурге Эйфелева башня и здание мэрии Парижа не окрасились в цвета российского триколора? В то время как при каждом теракте – в Бельгии, в США, в Великобритании – главный символ французской столицы подсвечивался соответственно флагу пострадавшей страны.

"В какой-то момент Эйфелева башня окрасится в цвета российского флага, как было из-за других терактов?..". "Разве кровь русских менее важна, чем наша?". "На Эйфелевой башне гаснет свет, когда в Индонезии панда падает с эвкалипта, но когда гибнут наши русские братья …". "Ну что же, господин Олланд, ждать нам, что Эйфелева башня окрасится в цвета российского флага или подлизываетесь к НАТО?".

Хэштеги #Неловко и #Отвращение сопровождают записи, адресованные в том числе и мэру Парижа Анн Идальго: "Ни один крупный памятник в Европе, начиная с Эйфелевой башни, не окрасился этой ночью в знак солидарности с российским народом". "На Эйфелевой башне не выражена солидарность, госпожа Анн Идальго. Мертвые для вас не равны?".

Однако "провинилась" не только Эйфелева башня, но и Бранденбургские ворота. Они тоже не были подсвечены в цвета российского флага в знак солидарности c Россией после взрывов в петербургском метро. На это обращают внимание многие пользователи немецких соцсетей: "Дерьмовое лицемерие! Разве жизни русских менее ценны?! Как вы там в Берлине вообще можете в зеркало смотреться?". "Наше правительство слишком асоциально, чтобы показать нашу солидарность". "Санкт-Петербург, Россия, простите за вашу потерю. И простите за наше предательское правительство". "Факт того, что Бранденбургские ворота не подсвечены в цвета российского флага, свидетельствует о том, насколько омерзительны политические игры". "Вот так можно одной акцией или отсутствием этой акции показать двойные стандарты западного общества".

Причину "отсутствия акции" – со ссылкой на представителя берлинского парламента – объяснила Berliner Zeitung: "Петербург и Берлин не являются городами-побратимами". Между тем на официальном портале столицы Германии черным по белому написано, что Петроградский район Петербурга является побратимом берлинского района Mitte, где как раз и красуются Бранденбургские ворота. Но, видимо, "межрайонное братство" братством не считается. Во всяком случае, официальное письмо пресс-секретаря Берлинского сената Клаудии Зюндер – в ответ на вопрос агентства Sputnik об отсутствии подсветки Бранденбургских ворот – содержит следующие строки:

"Решение по Петербургу не единственное в своем роде. Вспомните теракт в Канаде – в Квебеке. Тогда тоже не было подсветки, так как город-побратим – Монреаль. В восприятии людей Петербург ближе, чем Квебек – но обстоятельства те же".

Приведем и еще одну цитата – чтобы с братством все было окончательно ясно: "Относительно подсветки Бранденбургских ворот существует правило использовать ее, если речь идет о городе-побратиме или каком-то особенном месте, как, например, Израиль или Орландо". Вот те раз! Если следовать этой логике, то в упомянутом Израиле либо ошиблись, либо плохо знают историю с географией. Потому что там побратимами Санкт-Петербурга являются Ришон ле-Цион и Хайфа. А подсветили в цвета российского флага мэрию Тель-Авива – и именно в знак солидарности с жителями Петербурга, о чем мэр Тель-Авива так написал в социальных сетях 3 апреля: "В знак солидарности с нашими друзьями в Санкт-Петербурге, мэрия Тель-Авива горит сегодня вечером цветами российского флага"…

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!