Вещатели сделали выбор: Украину могут лишить "Евровидения"

Автор Мария Балябина, радио Sputnik
Доигрались. Украина может остаться без новых потоков туристов, без возможности показать всему миру, какая она хорошая, без праздника разнообразия – без "Евровидения", в общем.
Причем, как сообщают европейские СМИ, глава союза Ингрид Делтерне отметила, что найти достойный выход из этой ситуации под силу только украинскому премьеру Владимиру Гройсману и президенту Петру Порошенко. Лишь они могут отменить запрет на въезд, с ними и ведут переговоры.
До сих пор в диалогах по многим вопросам на международном уровне представителей украинской власти предпочитали не трогать. Не выполняются Минские соглашения? Спросите Москву. Газ не идет? Давайте торговаться с Москвой, выбивать новые скидки.
Выбор действительно сложный. Пойти навстречу европейцам, а в этом случае значит – и Москве, и допустить мысль, что Украина не против посещения Крыма с территории России. А там, глядишь, все массово поедут на полуостров без разрешения Киева и забудут о его претензиях.
С другой стороны, если продолжать тупо стоять на своем, можно остаться сначала без конкурса, потом и вовсе без Евросоюза и вожделенного безвиза. Некоторые депутаты бундестага уже предлагали устроить конкурсу бойкот – как знать, что придет им в голову потом. Замечательно, что европейцы решили встать на защиту нашей певицы, отбросив в сторону политические разногласия хотя бы на время. Хотя, конечно, странно, что "точкой кипения" для них оказался песенный конкурс, а не государственный переворот, нацистские факельные шествия и война на юго-востоке Украины.
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