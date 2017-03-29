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Вещатели сделали выбор: Украину могут лишить "Евровидения"

17:3229.03.2017
(обновлено: 17:38 29.03.2017)
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Эмблема конкурса Евровидение-2017
© Фото: EBU/UA:PBC
Европейский вещательный союз (EBU) не исключает переноса конкурса "Евровидение" из Киева, если Украина не решит вопрос с российской участницей Юлией Самойловой до конца следующей недели.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

Доигрались. Украина может остаться без новых потоков туристов, без возможности показать всему миру, какая она хорошая, без праздника разнообразия – без "Евровидения", в общем.

Подготовка к церемонии жеребьевки конкурса Евровидение 2017 в Киеве
© Фото: Stijn Smulders
Мнение: Киев устроил с Евровидением "свистопляску", теперь – "песня" от EBU
Европейский вещательный союз (EBU) не исключает такого развития событий, если Киев не перестанет политизировать конкурс и не решит вопрос с российской участницей Юлией Самойловой до конца следующей недели.

Причем, как сообщают европейские СМИ, глава союза Ингрид Делтерне отметила, что найти достойный выход из этой ситуации под силу только украинскому премьеру Владимиру Гройсману и президенту Петру Порошенко. Лишь они могут отменить запрет на въезд, с ними и ведут переговоры.

До сих пор в диалогах по многим вопросам на международном уровне представителей украинской власти предпочитали не трогать. Не выполняются Минские соглашения? Спросите Москву. Газ не идет? Давайте торговаться с Москвой, выбивать новые скидки.

Певица Юлия Самойлова, представитель России на международном песенном конкурсе Евровидение-2017, в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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"Мелкая месть": на Украине разделились мнения о запрете на въезд Самойловой
Теперь, наконец, стало понятно, что от ответственности за принятые решения Киеву не уйти. Хотели самостоятельности – вот она. Хотели в Европу – ну хотя бы сделайте вид, что разделяете ее ценности. В данном случае это значит: пустите в страну всех участников и устраивайте праздник разнообразия, как это и обещал девиз конкурса.

Выбор действительно сложный. Пойти навстречу европейцам, а в этом случае значит – и Москве, и допустить мысль, что Украина не против посещения Крыма с территории России. А там, глядишь, все массово поедут на полуостров без разрешения Киева и забудут о его претензиях.

С другой стороны, если продолжать тупо стоять на своем, можно остаться сначала без конкурса, потом и вовсе без Евросоюза и вожделенного безвиза. Некоторые депутаты бундестага уже предлагали устроить конкурсу бойкот – как знать, что придет им в голову потом. Замечательно, что европейцы решили встать на защиту нашей певицы, отбросив в сторону политические разногласия хотя бы на время. Хотя, конечно, странно, что  "точкой кипения" для них оказался песенный конкурс, а не государственный переворот, нацистские факельные шествия и война на юго-востоке Украины.

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