Депутаты Щецина ничего не перепутали. Только, следуя своему представлению об исторической справедливости, они теперь должны вернуть городу немецкое название, а сам город – Третьему рейху.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

Может быть, это и не выстрел в историю из ружья, но "поЩецина". Здесь, в Щецине, что столицей Западно-Поморского воеводства, случилось уникальное для нынешней Польши событие. Даже два. Два враждебных лагеря явили редкое единодушие. Местные депутаты правящей партии "Право и справедливость" и оппозиционной "Гражданской платформы" сообща лишили статуса почетного гражданина города, как они это записали, "семерых коммунистических активистов и советских командиров, которым давали звания под давлением обстоятельств и политической атмосферы".

Среди прочих – маршал и Советского Союза, и Польши Константин Рокоссовский. Он тоже "действовал во вред польскому народу и польскому государству". И можно было бы понять, почему великий полководец оказался в компании Никиты Хрущева, если бы в Щецине его "разжаловали" лишь за мирную жизнь. Все-таки был министром обороны и зампредом правительства ПНР, входил в политбюро. Но ему припомнили именно боевые заслуги. "Эти люди участвовали в овладении городом в мае 1945 года" – такой формулировкой это войдет в местные анналы.

И это даже для такой Польши прецедент. Переписывать историю здесь переписывали, но чтобы так официально пожалеть о том, что она не закончилась, еще никогда. Для полноты картины абсурда им не хватило нескольких мазков: портрета фюрера в кабинете, красных флагов со свастикой на входе в ратушу и дыма из трубы Освенцима. Если в этой стране еще было бы, кого сжигать. Хотя, наверно, нашли бы, учитывая их неистребимое желание и теперь делить поляков на правильных и нет. Эти, что в Щецине, пожалуй, и тогда, до мая 1945, считались бы "правильными".

Город был тогда немецким Штеттином, и в нем размещалось командование 2-го военного округа вермахта. Пока войска 2-го же, но Белорусского фронта маршала Рокоссовского не погнали фрица и в хвост, и в гриву. То есть, он действительно овладел городом фашистской Германии. Так что депутаты ничего не перепутали. Только, следуя своему представлению об исторической справедливости, они теперь должны вернуть городу немецкое название, а сам город – Третьему рейху.

И едва ли в этом смысле стоит удивляться политическому консенсусу двух главных польских партий. Войну памятникам здесь объявил еще президент Коморовский. Если его еще кто-то помнит. А Ивана Черняховского, самого молодого командующего фронтом – его еще звали "новым Суворовым" – не забудут, даже несмотря на снос мемориала в его честь в городке Пененжно. Он, кстати, как и Щецин, тоже стал польским благодаря русским. Хотя, получается, что некстати, коль именно за это русским и мстят. При Качиньском исторический вандализм обрел промышленные масштабы.

Но памятники – это слишком поверхностно. Решили копнуть глубже. Так, чтоб он опять не вернулся из боя. Тот самый солдат-освободитель. Кто-то скажет: зачем обобщать, это всего лишь Щецин. Если бы так рассуждал Рокоссовский, когда спасал Польшу, она до сих пор была бы фашистской. Впрочем, почему была? Рокоссовского ведь на них нет. "ПоЩецина", может, и не выстрел в историю из ружья. Но пушки в ответ она уже зарядила. И танки. И самое "патриотичное" в Польше – американские ракеты "Пэтриот". Все это "хозяйство" защищает ее от посягательства русских. Хотя что с нее взять, кроме анналов, в которых она, похоже, застряла надолго.

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