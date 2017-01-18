Низкий старт перед рывком. Парадоксы места России в экономических рейтингах

Россия заметно сдала позиции в рейтинге стран с наиболее инновационной экономикой – Bloomberg Innovation Index. Но то же агентство предрекает мощный приток инвестиций в РФ, так как инвесторы просто "влюблены в Россию". Нет ли здесь противоречия?

Автор Олег Обухов, радио Sputnik

У злопыхателей появился еще один повод для торжества. Россия в "инновационном рейтинге-2017" по версии Bloomberg скатилась на 14 позиций вниз, оказавшись на 26-м месте в одной компании с Исландией и Венгрией. Стыд и позор, кричат недоброжелатели. Ничего страшного – парируют эксперты. Да, бесспорно, резкое отступление впечатляет. Обидно. Но стыдиться особо нечего. Даже западные эксперты отмечают, что причиной движения по нисходящей стали внешние факторы. По мнению аналитиков Bloomberg, причина падения в рейтинге – санкции и низкие цены на нефть. При этом агентство отмечает, что Россия достойно пережила двойной шок для экономики.

Росстат недавно пересчитал динамику ВВП за 2015 год и оказалось, что снижение было не 3,7, а всего 3%. А в 2016 году ожидается снижение на полпроцента. Прогноз на 2017 улучшен с 1,1 до 1,2%. Как говорят экономисты, Россия, в общем, легко отделалась. Особенно учитывая прошлый кризис 2009 года, когда ее экономика в совокупности сжалась на 7,9%. При этом внешние факторы по силе влияния сопоставимы. Недоброжелатели, видимо, подзабыли историю восьмилетней давности или просто ленятся вспоминать.

Зато они хорошо помнят, на каком месте по инновациям была Россия в прошлом и позапрошлом году: 12 и 14 соответственно. Эх… Лишь бы поорать да покритиковать. По сути, что произошло? Россия просто взяла паузу. До лучших времен. Подумаешь, всего год — для передышки. Отчего такая уверенность? Да от того, что западные миллиардеры уже в очередь выстраиваются, носом чуя перемены. Ведь чем богаче, тем нюх острее! Вон, например, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) всерьез задумался о том, что пора бы уже вернуться в Россию на инвестиционную стезю. Пора, мол, возобновлять банковские инвестиции в российские проекты. А то подзаряженные Трампом американцы опередят и оставят с носом.

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