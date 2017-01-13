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Военный коммунизм. Латвия готова стать раем для американских солдат

18:3313.01.2017
(обновлено: 18:35 13.01.2017)
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Военнослужащие из 173-й бригады воздушного десанта США принимают участие в учениях. Латвия
© REUTERS/ Ints Kalnins
Спецмагазины с едой и выпивкой по ценам дьюти-фри. Плюс свобода от преследования за правонарушения. Латвия – не просто рада, а Эльдорадо. Согласна превратиться для военных США, если и не в город, то в "базу солнца".

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

Военный коммунизм. Латвия готова стать раем для американских солдат

В соцсоревновании НАТО на звание самой гостеприимной страны восточного фланга, похоже, наметился лидер. Хотя и Польша, что встретила американские танки первой, и Литва с Эстонией, что тоже с нетерпением в окошко выглядывают в ожидании батальонов альянса, из кожи вон лезут, чтобы угодить. Но Латвия – она не просто рада, а Эльдорадо. Готова стать для своих защитников, если и не городом, то "базой солнца" и даже построить им коммунизм в отдельно взятой стране. В смысле военный коммунизм. То есть, коммунизм, но только для военных. В договоре с США такие обороты, конечно, не встретишь. Но они вполне читаются между строк.

А как иначе понимать пункт, согласно которому американские бойцы получат иммунитет от уголовного преследования. Надо полагать, даже в том случае, если, как у Жванецкого, приедут на танке к магазину, наведут дуло и переспросят: "Сколько-сколько?". Хотя этого не потребуется. Контракт с Латвией предполагает снабжение контингента продуктами и алкоголем по символическим ценам в спецраспределителях. Предусмотрен ли демпинг на девочек – не уточняется, но, видимо, и там торг уместен. Коль человек приходит как хозяин. В числе прочих льгот – и освобождение от налогов. То есть, кое-какой капитал натовцы на своем покровительстве сколотить смогут.

К чести местных властей нужно признать, что они долго сопротивлялись. Почти год не подписывали соглашение. Но под натиском неугомонного партнера чести этой все-таки лишились. Видимо, вероятность того, что Дональд Трамп может отказать им в военном прикрытии, заставила их быть с Пентагоном поласковей. И побыстрей. Через месяц в Латвию прибывает батальон подкрепления, а ему уже есть, чем подкрепиться. При этом к иностранным войскам здесь и прежде относились, как немецкие власти к мигрантам. В смысле, их, так скажем, вольности старались не афишировать.

Хотя в прошлом году гости с десяток раз нарушили законы гостеприимства. Пьяные драки, осквернение памятников, ДТП и т.п. Иными словами, есть, от чего их освобождать прямо на месте, чтобы им не приходилось в срочном порядке спасаться бегством. Как тому британцу, что жестоко избил латыша в фастфуде и был таков. Лондон, кстати, даже не извинился. Но американцы теперь мало того, что получат здесь такую же неприкосновенность, какую они имеют в Литве и Эстонии. По сути, Латвия станет для них еще и морально-нравственным офшором. В том смысле, что сюда они смогут уводить те наклонности, за которые на родине им пришлось бы ответить.

Полная свобода от заповедей. Условия службы такие, что здесь им действительно есть, что беречь. Причем и погибнуть тоже можно. От скуки. Хотя натовцы еще не все углы и достопримечательности здесь пометили. Не на всех крышах такси потанцевали. Не все бары разгромили. И не всех аборигенов оприходовали. Иными словами, пока есть, где развернуться. Но при этом безоговорочно справиться с поставленной боевой задачей. От них же требуют того, чтобы латыши русских не боялись. Вот они и будут бояться американцев. Тем же – главное помнить, что иммунитет действует только на территории Латвии. То есть, до границы с Россией.

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