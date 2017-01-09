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Глава Пентагона напоследок "уел" Москву из политического "астрала"

14:2609.01.2017
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Министр обороны США Эштон Картер. 25 октября 2016 года
© РИА Новости. Charles Platiau
Нынешнее пентагоновское начальство готовится к инаугурации Дональда Трампа. Личные вещи – уже в картонных коробках по углам кабинетов. Осталось высказать вслух все, что наболело. Причем за сказанное теперь можно не отвечать. Праздник, да и только.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

Чем ближе к выходу, тем досаднее и тем больше раздражения. Члены уходящей команды Барака Обамы перед политической "демобилизацией" стараются как можно сильнее испортить будущее президентство Дональда Трампа и наговорить обидных слов в адрес тех, кто так и не стал полноценным партнером Вашингтона. Причем по воле Соединенных Штатов, а не своей собственной. Россия в этом случае – идеальная мишень. Тут тебе и хакеры, и допинг-скандалы, и Украина, и Крым, и коррупция, и много других излюбленных в американских политических кругах тем, за которые привыкли критиковать Москву. В дело идет все, лишь бы нанести ущерб конкуренту.

Но глава Пентагона Эштон Картер отличился больше других. Хоть он пока и возглавляет военное ведомство с его суровыми порядками, креатив у чиновника граничит с фантазиями самых смелых мастеров кисти и пера, или даже галлюцинациями чисто медицинского характера. Он заявил о "нулевом" вкладе России в борьбу с запрещенным в РФ и ряде других стран террористическим "Исламским государством". Вот прямо так и сказал: "вклад – нулевой". И тут же, противореча сам себе, добавил: "присутствие России в Сирии усиливает там гражданскую войну". То есть – это уже "вклад" отрицательный. Впрочем, Картеру, похоже, плевать на логику. У него более масштабная задача – "уесть" Москву. Жаль, конечно, что глава американского военного ведомства заодно не рассказал о "выдающихся успехах" самих США в борьбе с терроризмом и многочисленными конфликтами на Ближнем Востоке. Эту "сказку Шахерезады" было бы прелюбопытно послушать. И речь тут шла бы точно не о "нулевом вкладе" Вашингтона, а сугубо об отрицательных значениях, выражаясь математическим языком. Если, разумеется, Картер вдруг стал бы откровенным.

Корабельный истребитель Су-33 ВКС РФ перед взлетом с палубы тяжёлого авианесущего крейсера Адмирал Кузнецов
© РИА Новости. Министерство обороны РФ
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Мнение: слова Картера о "нулевом" вкладе РФ в Сирии – не просто истерика

Конечно, можно лишний раз напомнить Эштону Картеру, что именно Россия вместе с партнерами разрушила экономическую инфраструктуру ИГИЛ, лишив террористов финансовых источников. Что именно российское участие позволило сохранить законную власть в стране и саму сирийскую государственность. Что именно российские военные в сотрудничестве с сирийскими коллегами освободили Алеппо и другие населенные пункты, а также оказывали и оказывают самую значимую гуманитарную помощь простым сирийцам. Наконец, можно напомнить о том, что со скрипом, но все-таки запущен процесс мирного урегулирования, тогда как Вашингтон, поддерживая незаконные вооруженные формирования в Сирии, лишь подливал и подливает масла в огонь конфликта. При этом одним из серьезнейших результатов действий Москвы в Сирии стало совместное соглашение с Ираном и Турцией о прекращении боевых действий и подготовке к переговорам в Казахстане с формированиями сирийской оппозиции. Да только Эштон Картер всего этого не услышит. Перебои со слухом, как и у многих других его коллег по уходящему "вашингтонскому обкому".

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