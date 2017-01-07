Русь и Евротройка. В 2017 Россия заново откроет для себя три страны Европы

Россия проведет перекрестные годы туризма с Австрией, Испанией и Францией. И это – только часть обширных планов по культурному сотрудничеству РФ с этими тремя популярными у наших туристов странами.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

"Что пройдет, то будет мило". Может быть. Может быть, мы так и подумаем, когда – когда-нибудь – страны Евросоюза отменят санкции против России. А пока, как сказано в том же месте у того же классика – "Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись!". И как минимум три страны подписались под пушкинскими строчками. Это Австрия, Испания и Франция, с которыми Россия проводит в 2017 перекрестные годы туризма.

С Францией даже не просто туризма, а культурного туризма. С Испанией – и вовсе второй год подряд, с Австрией – еще и в объеме двух лет "сверх того", судя по опубликованному "Плану совместных действий…", где про 2018 сказано как про Российско-австрийский год музыки, а про 2019 – как про Год российско-австрийских молодежных культурных обменов.

Что бы это значило? Кроме успехов российской дипломатии, в том числе народной, кроме десятилетий и даже столетий двусторонних связей, в том числе культурных, кроме подтопления антироссийского тренда теплым течением здравомыслия – больше, вроде, ничего.

С точки зрения безопасности путешественника Испания абсолютно лидирует в означенной "евротройке", хотя и откроется культпрограмма туробменного года с Россией "страшилкой" в ГМИИ им. Пушкина – выставкой "Капричос Гойи и Дали". Но на контрасте оно даже интереснее. Безопасная Австрия слегка отстает от безопасной Испании после истории в венском бассейне с участием иракского мигранта, но зло наказано, и австрийская презентация для культурного "руссо туристо" готовится самая возвышенная: в Музее архитектуры им. Щусева обещана выставка "Московский модерн и венский сецессион". Франции пока тяжеловато претендовать на роль гаранта безмятежности, однако она, похоже, "обещает исправиться" – как раз в 2017, в Год культурного туризма с Россией. Зато в Музеях Московского Кремля предстанет самым выигрышным образом – королевской выставкой "Сокровища святого Людовика" (привет из XIII века).

Так что ошиблось солнце русской поэзии, когда написало: "Сердце в будущем живет, настоящее уныло"!

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