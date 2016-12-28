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Жертвы и разрушения. В Румынии назревает политическое землетрясение

18:4328.12.2016
(обновлено: 18:54 28.12.2016)
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Одна из улиц Бухареста
© РИА Новости. Рунов
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Премьер-министр – женщина и мусульманка. Такого в истории Румынии еще не бывало. И не будет – в обозримом будущем. Президент Клаус Йоханнис без объяснения причин отверг кандидатуру Севил Шайдех.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

Жертвы и разрушения. В Румынии назревает политическое землетрясение

Сегодня Румынию все-таки тряхануло. Но в прямом, тектоническом смысле этого слова. Магнитуда 5,6. А ждали-то совсем другого сдвига. Пусть и уступающего Brexit'у или Трампу по масштабам разрушений стереотипов, но тоже своего маленького "политического землетрясения". К нему готовились последние дней десять. С того момента, как социал-демократы на правах победителя парламентских выборов назвали своим кандидатом в премьеры Севил Шайдех. Прецедент в квадрате. Женщина и мусульманка. Такого в истории этой страны еще не бывало.

И не будет. "По крайней мере, при мне", – подумал про себя президент Клаус Йоханнис и вслух отказал представительнице румынских татар. Должен был объявить свой вердикт неделю назад. Но, видимо, сверх меры затянутая пауза мыслилась им как свидетельство глубоких размышлений. Хотя их суть он оставил за кадром, посвятив публику лишь в "итого". "Я тщательно взвесил все "за" и "против" и решил отклонить предложение СДП", – посоветовал он социал-демократам подыскать замену. Еще бы добавил: "ну, вы меня понимаете, какую".

"Да, где ж тебя понять-то, когда ты ничего не говоришь", – могли бы возмутиться те. И возмутились. Дело-то попахивает волюнтаризмом. Где же это видано, чтобы в парламентской республике президент отвергал ставленника ведущей парламентской партии без объяснения причин. Полномочий-то для отказа ему хватило, а вот смелости или хотя бы такта для его обоснования – увы. За него это сделал его предшественник Траян Бэсеску. "Выдвижение Севил Шайдех может вызвать подозрения и недоверие у наших союзников", – озвучил он то, на что не отважился Йоханнис. Хотя тоже не стал уточнять, с чего бы вдруг недоверие, и у каких союзников.

Надо полагать, что здесь это должны понимать по умолчанию. Известно же, что Шайдех ко всему прочему еще и замужем за сирийцем, который не скрывает своих симпатий к Башару Асаду. А Йоханнис – он, между тем, себя считает едва ли ни наместником Ангелы Меркель. Никаких противоречий. И у Севил с Клаусом не было ни единого шанса.

Другое дело, зачем социал-демократам понадобился этот ход – не про даму будь сказано – конем. У этого назначения был бы смысл, стань президентом Молдавии сторонница объединения с Румынией Майя Санду. Учитывая, что Гагаузия даже слышать об этом не хочет, татарка Шайдех могла бы найти с автономией общий тюркский язык. Но победил Игорь Додон. А он предпочитает молдавский и русский.

Для торжества же толерантности социал-демократам вполне хватало и того, что представительница малочисленной этнической группы (в Румынии лишь 20,5 тысячи татар) в 2015 стала министром регионального развития. Между прочим, присягу она принимала на Коране. Сохрани они за ней этот пост, ни у кого и мысли бы не возникло обвинить их в дискриминации по национальному признаку. А вот президента теперь можно. Не исключено, что эсдеки потому и выдвинули такую кандидатуру, чтобы Йоханнис ее не пропустил. А это уже повод взяться за самого Йоханниса.

Лидер Социал-демократической партии Ливиу Драгня пытался сделать в июле 2012, когда затеял референдум о смещении президента. В итоге в нынешнем апреле получил два года условно за попытку фальсифицировать результаты плебисцита. Собственно, именно из-за этого ему и пришлось вместо себя выставить в премьеры альтернативу. И потому именно такую, чтобы для Йоханниса она при любом его решении стала последней. Но пока жертв и разрушений нет. Однако вся сейсмическая активность, видимо, впереди. В политическом, а не тектоническом смысле слова.

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