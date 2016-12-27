Мастер-класс от нью-йоркских СМИ: как добыть "свидетельства зверств" России

Известный журнал, внештатный автор – и бесконечные истории от имени "очевидцев" со ссылкой на их страницы в соцсетях. Проверить – невозможно, ну так никто и не проверяет. Так и создаются "свидетельства" о "преступлениях" России в Сирии.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

Битва за Алеппо стала ярким примером того, как на войне первой жертвой становится правда. Так емко ситуацию в Сирии или, вернее, вокруг нее описал журналист Deutsche Welle Маттиас фон Хайн. По его мнению, западные СМИ фактически ведут антисирийскую и антироссийскую пропаганду, однобоко освещая события в Алеппо. Ведь "игра с фактами" сейчас гораздо эффективнее и эффектнее откровенной лжи.

И его коллеги стараются это доказать, облекая ту самую ложь в до боли печальные личные истории. На днях очередной номер американского издания The New Yorker вышел со статьей, озаглавленной: ""Эвакуация" из Алеппо – преступление против человечности". Автор – внештатный, источники у него – серьезные.

Он ссылается на Twitter некоего Альхамдо, "учителя и активиста" из Алеппо, который все последнее время активно писал и вел трансляции в Periscope. Свои сообщения он часто называл "последними", а ситуацию на поле боя докладывал на фоне некой стены, прислушиваясь к далеким выстрелам. Говорил, например, что Россия не хочет выпускать местных жителей живыми. Откуда он это узнал, на основании чего сделал такие выводы? Загадка.

Но, как бы то ни было, над ним Россия, похоже, сжалилась и выпустила, потому что позже он рассказывал, в каких адских условиях пришлось эвакуироваться, как долго в автобусе преодолевали небольшое расстояние. Конечно, жаль детей, которым не давали нормально поесть все это время. Но кто в этом виноват? Неужели сирийские войска, Асад и Путин? А может, все-таки те, кто четыре с половиной года назад ворвались в мирный город, превратив его в поле боя? Кстати, такая "негуманная" Россия вместе с сирийскими правительственными войсками сейчас позволила боевикам – и тем, кто пожелал к ним присоединиться – покинуть город. Но автор статьи в The New Yorker негодует: это было прямо-таки насильственное перемещение граждан. Не угодишь.

Ужасы жизни в находившейся под контролем боевиков восточной части Алеппо живописал на вполне приличном английском и другой популярный автор Twitter'a – семилетняя девочка Бана. Аккаунт, правда, от ее имени ведет ее мама. Которая, судя по всему, вполне освоилась при "Джебхат ан-Нусре". И во всех превратностях судьбы винила исключительно правительственные войска, вытеснявшие боевиков из восточного Алеппо – смотри соответствующие публикации в The New Yorker. Появившись в сентябре, аккаунт, заполненный от имени маленькой Баны, уже приобрел больше 367 тысяч подписчиков.

Учителю и активисту Альхамдо, на которого с октября подписались меньше 18 тысяч, до таких цифр еще далеко. Конечно, ведь детский образ "продается" лучше. От имени детей нередко в искусстве и, как видим, в СМИ излагают то, чему читатель непременно должен поверить. И ничего, что аккаунт ведет совсем не сама эта девочка. Детская фотография рядом с сообщением о том, что сирийские военные непременно собираются убить их всех, возьмет за душу любого.

Так и делаются теперь новости. Кирпичная стена, смартфон с доступом в интернет, базовые знания английского – и все, ты звезда западных СМИ, мученик и политолог в одном лице. Главное – говорить то, что от тебя ждут.

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